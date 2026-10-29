Где в Европе можно прожить менее чем за 1000 евро, а где не хватит и 6000 евро: рейтинг стран (фото)

Аналитики выяснили, сколько денег требуется ежемесячно для комфортной жизни в разных уголках Европы. Исследование демонстрирует колоссальный разрыв в уровнях доходов и стоимости жизни между европейскими странами в 2025 году.

Где самые высокие расходы на проживание

Самые высокие финансовые требования к ежемесячному чистому доходу домохозяйства зафиксированы в странах Западной и Северной Европы, сообщает Euronews.

Швейцария возглавила общий список самых дорогих стран: чтобы вести "комфортную жизнь" (определяемую как 150 % от медианного дохода), одному человеку необходимо зарабатывать 6491 евро в месяц, тогда как семье с двумя детьми — 13 631 евро.

Люксембург занял первое место среди стран Европейского Союза по уровню расходов: здесь на одного человека этот показатель составляет 6256 евро в месяц.

Во Франции требуется 3307 евро в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно Фото: Юлія Кметик/ Фокус

В группу стран, где порог дохода превышает 4000 евро в месяц, также входят Норвегия (5240 евро), Австрия (4568 евро), Дания (4524 евро), Ирландия (4392 евро) и Нидерланды (4308 евро).

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Среди четырёх крупнейших экономик ЕС самые высокие требования — в Германии (3611 евро в месяц). Далее следуют Франция (3307 евро), Италия (2758 евро) и Испания (2546 евро).

Где жить дешевле всего

Самые низкие пороговые значения дохода наблюдаются в странах Юго-Восточной Европы, а также в странах-кандидатах на вступление в ЕС.

Северная Македония — самая дешёвая страна в списке: для комфортного уровня жизни одному человеку требуется 603 евро в месяц (семье с двумя детьми — 1267 евро).

В Албании (723 евро), Турции (755 евро), Черногории (825 евро) и Сербии (975 евро) порог дохода на одного человека также составляет менее 1000 евро в месяц. Румыния (1023 евро) является самой дешевой страной в ЕС, за ней следуют Венгрия (1099 евро) и Болгария (1108 евро).

В Черногории на жизнь требуется 825 евро на человека Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Эксперты отмечают, что, хотя разрыв в расходах между самой дорогой и самой дешёвой странами достигает почти 11-кратного размера (в евро), использование стандартов покупательной способности (PPS) сокращает эту разницу до 4,6 раза.

Рейтинг стран Европы Фото: Euronews

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