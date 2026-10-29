Де в Європі можна жити менш ніж за €1000, а де не вистачить і €6000: рейтинг країн (фото)

Аналітики з'ясували, скільки грошей потрібно щомісяця для комфортного життя в різних куточках Європи. Дослідження демонструє колосальну прірву в рівнях доходів та вартості життя між європейськими країнами у 2025 році.

Де найвищі витрати на життя

Найвищі фінансові вимоги до щомісячного чистого доходу домогосподарства зафіксовано в країнах Західної та Північної Європи, повідомляє Euronews.

Швейцарія очолила загальний список найдорожчих країн: щоб вести "комфортне життя" (що визначається як 150% від медіанного доходу), одній особі потрібно заробляти 6491 євро на місяць, тоді як сім’ї з двома дітьми — 13 631 євро.

Люксембург посів перше місце серед країн Європейського Союзу за рівнем витрат: тут для однієї особи цей показник становить 6256 євро на місяць.

У Франції потрібно 3307 євро на місяць, щоб почуватися комфортно Фото: Юлія Кметик/ Фокус

До групи країн, де поріг доходу перевищує 4000 євро на місяць, також входять Норвегія (5240 євро), Австрія (4568 євро), Данія (4524 євро), Ірландія (4392 євро) та Нідерланди (4308 євро).

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Серед чотирьох найбільших економік ЄС найвищі вимоги — у Німеччині (3611 євро на місяць). Далі йдуть Франція (3307 євро), Італія (2758 євро) та Іспанія (2546 євро).

Де жити найдешевше

Найнижчі порогові значення доходу спостерігаються в країнах Південно-Східної Європи, а також у країнах-кандидатах на вступ до ЄС.

Північна Македонія — найдешевша країна в списку: для комфортного рівня життя одній особі потрібно 603 євро на місяць (сім’ї з двома дітьми — 1267 євро).

В Албанії (723 євро), Туреччині (755 євро), Чорногорії (825 євро) та Сербії (975 євро) поріг доходу для однієї особи також становить менше 1000 євро на місяць. Румунія (1023 євро) є найдешевшою країною в ЄС, за нею йдуть Угорщина (1099 євро) та Болгарія (1108 євро).

У Чорногорії для життя потрібно 825 євро на людину Фото: Юлія Кметик/ Фокус

Експерти зазначають, що, хоча розрив у витратах між найдорожчою та найдешевшою країнами сягає майже 11-кратного розміру (у євро), використання стандартів купівельної спроможності (PPS) скорочує цю різницю до 4,6 раза.

Рейтинг країн Європи Фото: Euronews

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