Названо найщасливішу країну в світі: на якому місці Україна (фото)

Топ 10 найщасливіших країн світу включає Нідерланди, Коста-Ріку, Норвегію, Ізраїль, Люксембург та Мексику.

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Фінляндія восьмий рік поспіль очолила список найщасливіших країн світу. Про це свідчать дані "Всесвітньої доповіді про щастя", яку оприлюднили до Міжнародного дня щастя, що відзначається 20 березня.

Данія та Ісландія посіли другу та третю сходинки відповідно. Також у верхній частині рейтингу опинилась Швеція.

Топ 10 найщасливіших країн світу включає Нідерланди, Коста-Рику, Норвегію, Ізраїль, Люксембург та Мексику. Водночас Україна опинилася лише на 111 позиції зі 147 можливих. Такий показник великою мірою спричинений наслідками війни з РФ.

На протилежному кінці спектра Афганістан: цю країну вкотре визнано найнещасливішою у світі. Поруч з ним у нижній частині рейтингу розташувалися Ліван, Сьєрра-Леоне та Малаві.

Фінляндія восьмий рік поспіль очолила список найщасливіших країн світу Фото: Pixabay

Дослідники використовують шість ключових факторів для визначення рівня щастя: соціальну підтримку, рівень доходів, стан здоров'я населення, свободу вибору, щедрість та відсутність корупції. Усі критерії оцінюються місцевими жителями під час опитувань.

За словами соціологів, результати дослідження часто беруться до уваги урядами країн при формуванні соціальної політики.

"Якщо ми прагнемо зміцнити громади та економіку, маємо інвестувати в те, що дійсно важливо: один в одного", — підкреслив генеральний директор компанії Gallup, яка є одним з учасників дослідження.

"Всесвітня доповідь про щастя" щорічно публікується з 2012 року і є важливим інструментом для оцінки соціального добробуту на глобальному рівні.

Нагадаємо, раніше відомий особистий тренер і письменник поділився звичками, які можуть суттєво підвищити рівень радості. Він підкреслив, що важливо не просто гнатися за щастям, а змінювати підхід до життя, зосереджуючись на діях, які сприяють добробуту та внутрішній гармонії.

Також ми розповідали про зв’язок між грошима і щастям. Вчені провели метааналіз, щоб з’ясувати, чи достатньо лише матеріального достатку для відчуття справжнього щастя.