Названа самая счастливая страна в мире: на каком месте Украина (фото)

Топ 10 самых счастливых стран мира включает Нидерланды, Коста-Рику, Норвегию, Израиль, Люксембург и Мексику.

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Финляндия восьмой год подряд возглавила список самых счастливых стран мира. Об этом свидетельствуют данные "Всемирного доклада о счастье", обнародованного к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

Дания и Исландия заняли вторую и третью строчки соответственно. Также в верхней части рейтинга оказалась Швеция.

Топ 10 самых счастливых стран мира включает Нидерланды, Коста-Рику, Норвегию, Израиль, Люксембург и Мексику. В то же время Украина оказалась лишь на 111 позиции из 147 возможных. Такой показатель во многом объясняется последствиями войны с РФ.

На противоположном конце спектра Афганистан: эта страна в очередной раз признана самой несчастной в мире. Рядом с ним в нижней части рейтинга расположились Ливан, Сьерра-Леоне и Малави.

Финляндия восьмой год подряд возглавила список самых счастливых стран мира Фото: Pixabay

Исследователи используют шесть ключевых факторов для определения уровня счастья: социальную поддержку, уровень доходов, состояние здоровья населения, свободу выбора, щедрость и отсутствие коррупции. Все критерии оцениваются местными жителями во время опросов.

По словам социологов, результаты исследования часто принимаются во внимание правительствами стран при формировании социальной политики.

"Если мы стремимся укрепить общины и экономику, должны инвестировать в то, что действительно важно: друг в друга", — подчеркнул генеральный директор компании Gallup, которая является одним из участников исследования.

"Всемирный доклад о счастье" ежегодно публикуется с 2012 года и является важным инструментом для оценки социального благополучия на глобальном уровне.

Напомним, ранее известный личный тренер и писатель поделился привычками, которые могут существенно повысить уровень радости. Он подчеркнул, что важно не просто гнаться за счастьем, а менять подход к жизни, сосредотачиваясь на действиях, которые способствуют благополучию и внутренней гармонии.

Также мы рассказывали о связи между деньгами и счастьем. Ученые провели метаанализ, чтобы выяснить, достаточно ли только материального достатка для ощущения настоящего счастья.