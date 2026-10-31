Телефон среднего класса с батареей 9210 мАч: какая модель Xiaomi стала хитом осени (фото)

Фокус приводит результаты тестов смартфона Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, который выделяется среди середняков огромным аккумулятором и защитой корпуса по стандарту IP69K.

При цене от 22 000 гривен аппарат предлагает отличное время работы без подзарядки и качественный 12-битный дисплей. Рассказываем, чем интересен телефон и какие у него плюсы и минусы согласно тестам GSMArena.

Технические характеристики Redmi Note 17 Pro Max 5G

Экран: 6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 3840 Гц, Dolby Vision, стекло Gorilla Glass Victus 2

6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 бит (68 млрд цветов), ШИМ 3840 Гц, Dolby Vision, стекло Gorilla Glass Victus 2 Процессор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с видеоядром Adreno 812

4-нм Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 с видеоядром Adreno 812 Память: 8 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ

8 ГБ ОЗУ, накопитель UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ Камеры: ведущий датчик 50 Мп (f/1.5, OIS) + ультраширик 8 Мп; фронтальная камера 32 Мп (видео 4K)

ведущий датчик 50 Мп (f/1.5, OIS) + ультраширик 8 Мп; фронтальная камера 32 Мп (видео 4K) Батарея: 9210 мАч (в глобальной версии) или 10 000 мАч; зарядка 100 Вт, реверсивная отдача 27 Вт

9210 мАч (в глобальной версии) или 10 000 мАч; зарядка 100 Вт, реверсивная отдача 27 Вт Корпус: защита IP68/IP69K, выдерживает падения с высоты до 3 метров, вес 229,5 г

защита IP68/IP69K, выдерживает падения с высоты до 3 метров, вес 229,5 г Оснащение: стереозвук Dolby Atmos, ИК-порт, NFC, поддержка eSIM

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Результаты тестов Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

AnTuTu 10 — 841 707 баллов;

Измеренная автояркость дисплея — 1109 нит (пик до 3500 нит);

Громкость динамиков — -24.3 LUFS (категория "Очень хорошо");

Время автономной работы (GSMArena Battery Test 2.0) — 22 часа 31 минута.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Позиционирование и нюансы устройства

Смартфон рассчитан на тех, кому нужен надежный мультимедийный аппарат с максимальным запасом автономности. Качественная матрица AMOLED с плотностью пикселей 447 ppi и безопасной для глаз частотой ШИМ 3840 Гц — главный хайлайт новинки. Она обеспечивает комфортный просмотр видео и приличный запас яркости. А процессор, хотя и не сильно впечатляет производительностью за эти деньги, очень стабилен и не перегревает корпус (смартфон удерживает 85% от своего максимума после 60-минутного стресс-теста CPU Throttling test).

Но есть досадный компромисс, который легко проглядеть, просматривая одни лишь спецификации. Журналисты выяснили, что хотя Xiaomi заявляет для Redmi Note 17 Pro Max быстрый накопитель стандарта UFS 4.1, процессор Snapdragon 6 Gen 5 аппаратно не поддерживает эту спецификацию. Поэтому на практике внутренняя память работает на скоростях UFS 3.x — это тоже неплохо, но сам факт удручает.

Что касается общей скорости работы, она достойная и лагов нет, но по сравнению с прошлогодним аналогом серии Redmi Note 15 особого прогресса, увы, нет. Также стоит учесть комплект поставки: мощную 100-ваттную зарядку придется докупать отдельно — в коробку кладут только кабель и чехол.

Тест батареи Redmi Note 17 Pro Max от GSMArena Фото: gsmarena.com

Тестирование батареи Redmi Note 17 Pro Max

В смешанном тесте GSMArena модель показала внушительный результат — 22 часа 31 минуту. Для сравнения, показатель популярного аналога Samsung Galaxy A57 (5000 мАч) в том же ценовом сегменте — всего 14 часов.

Показатели в отдельных задачах в изоляции:

Телефонные разговоры: 64 часа 25 минут;

64 часа 25 минут; Просмотр видео: 38 часов 7 минут;

38 часов 7 минут; Веб-серфинг: 24 часа 6 минут;

24 часа 6 минут; Игры: 9 часов 32 минуты.

При этом 100-ваттная зарядка восполняет АКБ с нуля до сотни за 1 час 1 минуту, что для такой емкости очень хорошо.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max поставляется с HyperOS 3 и Android 16 Фото: gsmarena.com

Плюсы и минусы Redmi Note 17 Pro Max

Преимущества:

Высокая надежность корпуса (стандарты IP68/IP69K и стойкость к падениям до 3 метров);

Яркий 12-битный OLED-дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision;

Высокая автономность (свыше 22 часов активной эксплуатации);

Поддержка 100-ваттной зарядки и реверсивной 27 Вт для подзарядки гаджетов от самого телефона;

Хорошее качество фото на основной 50-Мп модуль и 32-Мп фронталку;

Функциональная прошивка HyperOS 3 на базе ОС Android 16;

Наличие ИК-порта для управления домашней техникой.

Недостатки:

Крупные габариты и тяжелый вес (почти 230 граммов);

Блок питания на 100 Вт отсутствует в комплекте;

Производительность не выросла по сравнению с прошлогодним Redmi Note 15 Pro+;

Заявленный накопитель UFS 4.1 в жизни демонстрирует скорости чтения и записи уровня UFS 3.x;

Чипсет за эту цену мог быть лучше — Redmi Note 17 Pro Max не подойдет для тяжелых игр с высокими настройками графики.

Цены в Украине:

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/256GB — 21 999 грн.

— 21 999 грн. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/512GB — 24 999 грн.

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