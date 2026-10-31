Смартфон середнього класу з акумулятором 9210 мА·год: яка модель Xiaomi стала хітом осені (фото)

Фокус наводить результати тестів смартфона Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, який вирізняється серед середняків величезним акумулятором та захистом корпусу за стандартом IP69K.

За ціною від 22 000 гривень цей пристрій забезпечує чудовий час автономної роботи та має якісний 12-бітний дисплей. Розповідаємо, чим цікавий цей телефон та які в нього переваги й недоліки згідно з тестами GSMArena.

Технічні характеристики Redmi Note 17 Pro Max 5G

Екран: 6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), ШІМ 3840 Гц, Dolby Vision, скло Gorilla Glass Victus 2

6,83" AMOLED, 2772x1280, 120 Гц, 12 біт (68 млрд кольорів), ШІМ 3840 Гц, Dolby Vision, скло Gorilla Glass Victus 2 Процесор: 4-нм Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 з відеоядром Adreno 812

4-нм Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 з відеоядром Adreno 812 Пам'ять: 8 ГБ ОЗУ, накопичувач UFS 4.1 на 256 або 512 ГБ

8 ГБ ОЗУ, накопичувач UFS 4.1 на 256 або 512 ГБ Камери: основний сенсор 50 Мп (f/1,5, OIS) + ультраширококутний 8 Мп; фронтальна камера 32 Мп (відео 4K)

основний сенсор 50 Мп (f/1,5, OIS) + ультраширококутний 8 Мп; фронтальна камера 32 Мп (відео 4K) Акумулятор: 9210 мА·год (у глобальній версії) або 10 000 мА·год; зарядка 100 Вт, реверсивна зарядка 27 Вт

9210 мА·год (у глобальній версії) або 10 000 мА·год; зарядка 100 Вт, реверсивна зарядка 27 Вт Корпус: захист IP68/IP69K, витримує падіння з висоти до 3 метрів, вага 229,5 г

захист IP68/IP69K, витримує падіння з висоти до 3 метрів, вага 229,5 г Оснащення: стереозвук Dolby Atmos, ІЧ-порт, NFC, підтримка eSIM

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Результати тестів Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max

AnTuTu 10 — 841 707 балів;

Виміряна автоматична яскравість дисплея — 1109 ніт (пік до 3500 ніт);

Гучність динаміків — -24,3 LUFS (категорія "Дуже добре");

Час автономної роботи (GSMArena Battery Test 2.0) — 22 години 31 хвилина.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max Фото: gsmarena.com

Позиціонування та особливості пристрою

Смартфон призначений для тих, кому потрібен надійний мультимедійний пристрій із максимальним запасом автономності. Якісна матриця AMOLED із щільністю пікселів 447 ppi та безпечною для очей частотою ШІМ 3840 Гц — головна родзинка новинки. Вона забезпечує комфортний перегляд відео та пристойний запас яскравості. А процесор, хоча й не надто вражає продуктивністю за ці гроші, є дуже стабільним і не перегріває корпус (смартфон утримує 85 % від свого максимуму після 60-хвилинного стрес-тесту CPU Throttling test).

Однак є прикрий компроміс, який легко пропустити, переглядаючи лише технічні характеристики. Журналісти з'ясували, що хоча Xiaomi заявляє про наявність у Redmi Note 17 Pro Max швидкого накопичувача стандарту UFS 4.1, процесор Snapdragon 6 Gen 5 апаратно не підтримує цю специфікацію. Тому на практиці внутрішня пам'ять працює на швидкостях UFS 3.x — це теж непогано, але сам факт пригнічує.

Що стосується загальної швидкості роботи, то вона цілком пристойна і затримок немає, але порівняно з торішнім аналогом серії Redmi Note 15 особливого прогресу, на жаль, немає. Також варто врахувати комплект поставки: потужний 100-ватний зарядний пристрій доведеться купувати окремо — у коробку кладуть лише кабель і чохол.

Тест акумулятора Redmi Note 17 Pro Max від GSMArena Фото: gsmarena.com

Тестування акумулятора Redmi Note 17 Pro Max

У змішаному тесті GSMArena модель продемонструвала вражаючий результат — 22 години 31 хвилину. Для порівняння: показник популярного аналога Samsung Galaxy A57 (5000 мА·год) у тому ж ціновому сегменті — лише 14 годин.

Показники в окремих завданнях щодо ізоляції:

Телефонні розмови: 64 години 25 хвилин;

64 години 25 хвилин; Перегляд відео: 38 годин 7 хвилин;

38 годин 7 хвилин; Веб-серфінг: 24 години 6 хвилин;

24 години 6 хвилин; Ігри: 9 годин 32 хвилини.

При цьому 100-ватний зарядний пристрій заряджає акумулятор від нуля до ста за 1 годину 1 хвилину, що для такої ємності дуже добре.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max постачається з HyperOS 3 та Android 16 Фото: gsmarena.com

Переваги та недоліки Redmi Note 17 Pro Max

Переваги:

Висока надійність корпусу (стандарти IP68/IP69K та стійкість до падінь з висоти до 3 метрів);

Яскравий 12-бітний OLED-дисплей із частотою 120 Гц та підтримкою Dolby Vision;

Висока автономність (понад 22 години активної роботи);

Підтримка 100-ватної зарядки та реверсивної зарядки потужністю 27 Вт для підзарядки гаджетів від самого телефону;

Хороша якість фото на основний 50-Мп модуль і 32-Мп фронтальну камеру;

Функціональна прошивка HyperOS 3 на базі ОС Android 16;

Наявність ІЧ-порту для керування побутовою технікою.

Недоліки:

Великі розміри та значна вага (майже 230 грамів);

Блок живлення на 100 Вт відсутній у комплекті;

Продуктивність не зросла порівняно з торішнім Redmi Note 15 Pro+;

Заявлений накопичувач UFS 4.1 у реальності демонструє швидкість читання та запису на рівні UFS 3.x;

Чіпсет за цю ціну міг би бути кращим — Redmi Note 17 Pro Max не підійде для ресурсоємних ігор із високими налаштуваннями графіки.

Ціни в Україні:

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/256 ГБ — 21 999 грн.

— 21 999 грн. Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G 8/512 ГБ — 24 999 грн.

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