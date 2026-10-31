ВСУ атаковали стратегическое предприятие в РФ дронами и "Нептуном": детали от Генштаба (фото)

Пока российские террористы атакуют в Украине гражданскую и критическую инфраструктуру, ВСУ методично продолжают подрывать военный потенциал страны-агрессора.

В ночь на 31 октября подразделения Сил обороны Украины поразили предприятие российского ВПК "Комбинат "Каменский" в Каменско-Шахтинском Ростовской области РФ, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Для комплексного удара задействовали ударные дроны и береговые ракетные комплексы ВМС ВСУ "Нептун".

После атаки загорелся склад с готовой продукцией, повреждения получили четыре производственных цеха.

В качестве подтверждения масштабов повреждений командование подкрепило пост соответствующим спутниковым снимком.

Уничтожен склад с готовой продукцией

Комбинат "Каменский" производит твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения.

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"Удары по производству твердого ракетного топлива уменьшают способность армии РФ обстреливать украинские населенные пункты из реактивных систем залпового огня", — подчеркнули в Генштабе.

Кроме комбината, атакованы четыре склада материально-технических средств армии РФ, в районах Харцызска и Докучаевска Донецкой области, Нововасильевки Запорожской области и Новоайдара в Луганской области.

Анонимный мониторинговый канал Exilenova+ в свою очередь показал уничтоженный склад готовой продукции аммиачной селитры на Новомосковском химическом комбинате "Азот", который был атакован 28 октября.

Спутниковые снимки последствий удара по "Азоту" Фото: Exilenova+

На предприятии производят аммиак, азотную кислоту, аммиачную селитру и другую химпродукцию, которою, среди прочего, используют для производства боеприпасов.

Напомним, зачем ВСУ систематически уничтожают каучуковые заводы в РФ.

Также сообщалось, что 25 октября Украина атаковала завод "Энергия" в Липецкой области РФ. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.