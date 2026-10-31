ЗСУ атакували стратегічне підприємство в РФ дронами та "Нептуном": подробиці від Генштабу (фото)

Поки російські терористи атакують в Україні цивільну та критичну інфраструктуру, ЗСУ методично продовжують підривати військовий потенціал країни-агресора.

У ніч на 31 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали удару по підприємству російського ВПК "Комбінат "Каменський" у Каменсько-Шахтинському в Ростовській області РФ, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Для комплексного удару було задіяно ударні дрони та берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ "Нептун".

Після атаки загорівся склад із готовою продукцією, пошкодження зазнали чотири виробничі цехи.

На підтвердження масштабів пошкоджень командування додало до допису відповідний супутниковий знімок.

Знищено склад із готовою продукцією

Комбінат "Каменський" виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗО "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

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"Удари по об’єктах виробництва твердого ракетного палива знижують здатність армії РФ обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню", — наголосили в Генштабі.

Окрім комбінату, було атаковано чотири склади матеріально-технічних засобів армії РФ у районах Харцизька й Докучаєвська Донецької області, Нововасилівки Запорізької області та Новоайдара в Луганській області.

Анонімний моніторинговий канал Exilenova+ у свою чергу показав зруйнований склад готової продукції аміачної селітри на Новомосковському хімічному комбінаті "Азот", який зазнав атаки 28 жовтня.

Супутникові знімки наслідків удару по "Азоту" Фото: Exilenova+

На підприємстві виробляють аміак, азотну кислоту, аміачну селітру та іншу хімічну продукцію, яку, серед іншого, використовують для виробництва боєприпасів.

Нагадаємо, чому ЗСУ систематично знищують каучукові заводи в РФ.

Також повідомлялося, що 25 жовтня Україна завдала удару по заводу "Енергія" у Липецькій області РФ. Удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.