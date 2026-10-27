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Без цього "Іскандери" не літають: навіщо ЗСУ систематично знищують каучукові заводи в РФ

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Атака на завод "Тольяттикаучук" | Фото: з відкритих джерел

Удари українських безпілотників по російських підприємствах, що виробляють каучук, мають на меті підірвати хімічну базу ворожого виробництва ракет.

Полімери, які виготовляють на цих об’єктах, є критично важливим компонентом для створення твердого ракетного палива, що використовується в російських балістичних ракетах "Іскандер-М", повідомляє українська оборонна компанія Fire Point.

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Україна вдаряє по російських заводах каучуку, бо він потрібен для "Іскандерів"
Фото: Fire Point

"Здавалося б, до чого тут каучук? Невже ми вирішили залишити росіян без автомобільних шин? Насправді все цікавіше: каучукова промисловість виробляє зокрема полімери, які використовуються у твердому ракетному паливі", — йдеться у повідомлені Fire Point.

Зокрема, під прицілом дронів опинилися такі підприємства, як "Воронежсинтезкаучук", "Омський каучук" та "Тольяттикаучук".

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Україна атакує заводи з каучуком в РФ
Фото: Fire Point

Оскільки замінити такий компонент неможливо без тривалих випробувань і розробки нових хімічних рецептур, це створює серйозні труднощі для російського оборонно-промислового комплексу.

Загалом, станом на 25 жовтня, із приблизно 10 великих підприємств цієї галузі в Росії шість зазнали 11 успішних атак. Найчастіше ударів завдавали по "Тольяттикаучуку" (щонайменше чотири рази) та Стерлітамацькому нафтохімічному заводу (тричі).

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6 заводів каучуку в РФ постраждали від ударів України
Фото: Fire Point

Нагадаємо, у Fire Point пояснили, навіщо українські дрони вкривають салом.

Крім того, "Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має збиття російських ударних безпілотників типу Shahed.