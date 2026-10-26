Українські дрони вкривають салом: у Fire Point пояснили, навіщо це потрібно

За мінус 20 іній здатен скувати камери та кабелі безпілотника, а акумулятори сідають значно швидше. Українська оборонна компанія Fire Point, розробник крилатої ракети "Фламінго", знайшла проти цього напрочуд просте рішення – шар звичайного сала.

Шар сала може вберегти дрон від морозу – про таке рішення розповіла у своєму пості українська оборонна компанія Fire Point.

За температури близько −20°C іній скуває камери та кабелі безпілотника, а акумулятори втрачають заряд помітно швидше. Саме від цього чутливі вузли й захищає сало, яким покривають компоненти. Розробник підкреслює: вдале рішення не обов'язково має бути складним.

"Іноді це – сало", – пояснили в компанії, додавши: "Розумна інженерія – це не про зайве ускладнення, а про розуміння того, що справді працює".

Сало захищає камери й кабелі дрона від інію

Варто зазначити, що Fire Point заснували у 2022 році. Компанія працює у сфері оборонних технологій і виготовляє для Збройних сил далекобійні ударні безпілотники, а також крилаті та балістичні ракети.

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У її лінійці – ударні БпЛА FP-1 і FP-2, якими вражали цілі в глибокому тилу Росії, зокрема нафтобази в Санкт-Петербурзі та підприємства у Воронежі. Крилату ракету FP-5 "Фламінго" створили спільно з Milanion Group: за заявами розробника, вона здатна нести бойову частину вагою до 1200 кг.

Ще два проєкти – балістичні. Тактична FP-7 має дальність 250–300 км і бойову частину 200 кг; вона проходить кодифікацію та етап бойового застосування. Далекобійну FP-9 із заявленою дальністю до 850 км і навантаженням до 800 кг компанія ще доводить до готовності.

Раніше з'явилася інформація про ймовірний замах на керівника Fire Point Дениса Штілермана під Києвом. Про це написав військовий журналіст Сергій Ауслендер: за попередніми даними його джерела, Штілерман дістав легке поранення, а один із охоронців загинув. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Також повідомлялося, що перше бойове випробування антибалістичної системи Freyja планують на середину 2027 року. Виступаючи на саміті з питань оборони та космосу в Брюсселі, гендиректорка Fire Point Ірина Терех зазначила, що систему будують за принципами доступності, масштабованості та максимальної незалежності від сторонніх постачальників. Водночас вона застерегла, що одразу замінити американський Patriot ця розробка не зможе.