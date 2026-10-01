На главу Fire Point Дениса Штілермана скоїли замах під Києвом, — журналіст

Стало відомо про ймовірний замах на главу компанії Fire Point Дениса Штілермана під Києвом.

Про це повідомив Військовий журналіст Сергій Ауслендер.

За попередніми даними його джерела, Штілерман отримав легке поранення, а один із його охоронців загинув.

Пост Сергія Ауслендера Фото: Скриншот

Ауслендер зазначив, що отримав інформацію від джерела, яке раніше не підводило, однак ці дані ще потребують додаткової перевірки.

За інформацією джерела журналіста, нападники були ліквідовані. Інших подробиць щодо обставин події наразі не наведено.

Також з’явилася реакція самого Дениса Штілермана на повідомлення про замах. Він заявив, що чутки про його смерть або загибель охоронців перебільшені.

Хто такий Денис Штілерман

Денис Штілерман — співзасновник, мажоритарний власник і головний конструктор української оборонної компанії Fire Point. За даними Суспільного, йому належить 97,5% акцій компанії, ще 2,5% — співзасновнику Єгору Скализі.

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Fire Point розробляє далекобійні ударні безпілотники, зокрема FP-1, а також ракетні системи. Штілерман є одним із ключових технічних фахівців компанії та бере участь у розробці її озброєнь.

До початку повномасштабного вторгнення Штілерман працював у сфері IT. Після 2022 року він разом із партнерами почав займатися забезпеченням військових дронами, а згодом команда створила власне виробництво.

Раніше генеральна директорка Fire Point Ірина Терех повідомляла, що ударний варіант ракети-перехоплювача FP7 уже здійснив близько 15 випробувальних запусків. Наразі система проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України.

Також у мережі з’являлося відео, на якому Денис Штілерман із Fire Point показав запуск невідомої ракети. Припускалося, що йдеться про FP7.