На главу Fire Point Дениса Штилермана совершили покушение под Киевом, — журналист

Стало известно о возможном покушении на главу компании Fire Point Дениса Штилермана под Киевом.

Об этом сообщил военный журналист Сергей Ауслендер.

По предварительным данным его источника, Штилерман получил легкое ранение, а один из его охранников погиб.

Пост Сергея Ауслендера Фото: Скриншот

Ауслендер отметил, что получил информацию от источника, который ранее не подводил, однако эти данные ещё требуют дополнительной проверки.

По информации источника журналиста, нападавшие были ликвидированы. Других подробностей об обстоятельствах происшествия пока не сообщается.

Также появилась реакция самого Дениса Штилермана на сообщение о покушении. Он заявил, что слухи о его смерти или гибели охранников преувеличены.

Кто такой Денис Штилерман

Денис Штилерман — соучредитель, мажоритарный владелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point. По данным "Суспильного", ему принадлежит 97,5 % акций компании, ещё 2,5 % — соучредителю Егору Скалыге.

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Fire Point разрабатывает дальнобойные ударные беспилотники, в частности FP-1, а также ракетные системы. Штилерман является одним из ключевых технических специалистов компании и участвует в разработке её вооружений.

До начала полномасштабного вторжения Штилерман работал в сфере ИТ. После 2022 года он вместе с партнерами начал заниматься поставками дронов для военных, а впоследствии команда создала собственное производство.

Ранее генеральный директор Fire Point Ирина Терех сообщала, что ударный вариант ракеты-перехватчика FP7 уже прошел около 15 испытательных запусков. В настоящее время система проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

Кроме того, в сети появилось видео, на котором Денис Штилерман из Fire Point продемонстрировал запуск неизвестной ракеты. Предполагалось, что речь идет о FP7.