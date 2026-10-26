Украинские дроны покрывают салом: в Fire Point объяснили, зачем это нужно

При температуре минус двадцать иней может обледенеть камеры и кабели беспилотника, а аккумуляторы разряжаются значительно быстрее. Украинская оборонная компания Fire Point, разработчик крылатой ракеты "Фламинго", нашла против этого удивительно простое решение — слой обычного сала.

Слой сала может защитить дрон от мороза — об этом решении рассказала в своём посте украинская оборонная компания Fire Point.

При температуре около −20 °C иней покрывает камеры и кабели беспилотника, а аккумуляторы теряют заряд заметно быстрее. Именно от этого и защищает сало, которым покрывают компоненты. Разработчик подчеркивает: удачное решение не обязательно должно быть сложным.

"Иногда это — сало", — пояснили в компании, добавив: "Умная инженерия — это не излишнее усложнение, а понимание того, что действительно работает".

Сало защищает камеры и кабели дрона от инея

Стоит отметить, что компания Fire Point была основана в 2022 году. Компания работает в сфере оборонных технологий и производит для Вооружённых сил дальнобойные ударные беспилотники, а также крылатые и баллистические ракеты.

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В её линейке — ударные БПЛА FP-1 и FP-2, с помощью которых наносились удары по целям в глубоком тылу России, в частности по нефтебазам в Санкт-Петербурге и предприятиям в Воронеже. Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" была создана совместно с Milanion Group: по заявлениям разработчика, она способна нести боевую часть весом до 1200 кг.

Еще два проекта — баллистические. Тактическая ракета FP-7 имеет дальность 250–300 км и боевую часть весом 200 кг; она проходит кодификацию и этап боевого применения. Дальнобойную FP-9 с заявленной дальностью до 850 км и полезной нагрузкой до 800 кг компания пока доводит до готовности.

Ранее появилась информация о возможном покушении на руководителя Fire Point Дениса Штилермана под Киевом. Об этом написал военный журналист Сергей Ауслендер: по предварительным данным его источника, Штилерман получил легкое ранение, а один из охранников погиб. Официального подтверждения этой информации не было.

Также сообщалось, что первое боевое испытание противоракетной системы Freyjaзапланировано на середину 2027 года. Выступая на саммите по вопросам обороны и космоса в Брюсселе, генеральный директор Fire Point Ирина Терех отметила, что система создается с учетом принципов доступности, масштабируемости и максимальной независимости от сторонних поставщиков. В то же время она оговорилась, что сразу заменить американскую систему Patriot эта разработка не сможет.