Скільки чекати на український "Патріот": у Fire Point назвали термін появи Freyja

Перше бойове тестування антибалістичної системи Freyja планують провести в середині 2027 року. А окупанти вже не мають безпечного тилу завдяки "Фламінго".

За словами гендиректорки Fire Point Ірини Терех під час саміту з оборони та космосу у Брюсселі, система Freyja має працювати за принципами доступності, масштабованості та максимальної незалежності від сторонніх постачальників. Водночас Ірина Терех наголосила, що Freyja не зможе одразу замінити американську систему Patriot.

"Ми не зможемо негайно замінити Patriot. Це все ще програма, яка потребує часу для розвитку. Проте ми вже готуємо всі можливості для цього", — заявила гендиректорка компанії.

За її словами, випробування системи проводять в Україні, а розробники використовують дані реальних російських атак. До алгоритмів Freyja інтегрують інформацію про застосування "Іскандерів" та північнокорейських ракет.

Видео дня

Якою буде українська антибалістика

Freyja позиціонується як європейська система протидії балістичним ракетам, але працювати вона буде інакше, ніж Patriot. За словами Терех, американський комплекс є технологічно розвиненою системою, однак Freyja розробляють з урахуванням великої кількості загроз, з якими зараз стикається Європа.

Окремий акцент у проєкті роблять на виробництві компонентів у Європі. За словами Терех, система має використовувати якомога більше європейських деталей, вільних від американських ITAR-обмежень та китайських компонентів.

"Якщо ми дійсно хочемо бути суверенними в питанні власної ППО, ми повинні побудувати її самі", — сказала гендиректорка Fire Point.

Хто працює над Freyja

Антибалістична програма Freyja реалізується Україною спільно з європейськими партнерами. До неї вже долучилися 10 європейських компаній, зокрема, Eurosam, Leonardo, Thales і Saab, а Fire Point визначили провідним промисловим партнером.

Які успіхи у "Фламінго"

Окремо Ірина Терех згадала українську ракету "Фламінго", яка, за її словами, позбавила тили окупантів РФ безпеки.

"Однією з найуспішніших місій "Фламінго" в контексті руйнування об'єктів, пов’язаних із космосом, було значне порушення функціонування російської космічної програми "Рассвет". Іноді санкції мають бути кінетичними, і це саме те, що може забезпечити Фламінго", — зазначила очільниця Fire Point.

Раніше Фокус писав, що окупанти всіма силами намагаються перешкоджати розвитку українського ракетного виробництва. Раніше були випадки підкупу та проблеми з фінансуванням, а зараз росіяни проводять розвідку, щоб визначити розташування та стан українських виробництв.

Нагадаємо, українська компанія Fire Point розробляє балістичні ракети FP-7 та FP-9. FP-7 уже пройшла два з трьох етапів випробувань, а у Fire Point очікують, що ракета перейде до бойового застосування протягом найближчих тижнів.