"Нова пошта" створила приватну ППО та збиває російські дрони: співвласник розкрив подробиці

"Нова пошта" реалізувала проєкт приватної протиповітряної оборони та вже має збиття російських ударних безпілотників типу Shahed.

Про це повідомив співвласник групи компаній Nova Вячеслав Климов на 12-му Київському міжнародному економічному форумі в Києві, передає "Interfax-Україна".

За словами Климова, компанія не розголошуватиме кількість збитих безпілотників. Він зазначив, що "Нова пошта" є однією з небагатьох компаній, які реалізували проєкт приватної ППО.

Співвласник Nova наголосив на важливості розвитку таких ініціатив. За його словами, бізнес може брати на себе функції, які до повномасштабного вторгнення вважалися виключною відповідальністю держави.

Ще одним напрямом, у якому компанії можуть самостійно забезпечувати захист своїх об'єктів, Климов назвав гасіння пожеж. Він розповів, що співробітники "Нової пошти" самостійно ліквідовують значну частину займань, спричинених російськими атаками, не чекаючи на прибуття Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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За словами Климова, великі підприємства шукають у Європі пожежні авто, щоб створювати власні пожежні служби. Він вважає, що бізнес має право самостійно гасити пожежі на своїй території.

Основним напрямом діяльності "Нової пошти" залишається експрес-доставка документів, посилок і великогабаритних вантажів.

У першому півріччі 2026 року консолідований чистий прибуток компанії зріс на 24,3% порівняно з аналогічним періодом 2025 року — до 2,195 млрд грн. Виручка за цей час збільшилася на 31,8% — до 39,127 млрд грн.

Станом на 13 липня 2026 року мережа "Нової пошти" налічувала 54,7 тис. точок обслуговування по всій Україні, зокрема 16,8 тис. відділень і 37,9 тис. поштоматів.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" призупинятиме роботу відділень незалежно від рівня повітряної загрози — "жовтого" чи "червоного". Компанія також запровадила власну систему виявлення небезпеки. Якщо вона фіксуватиме ризик для конкретного відділення, його закриють навіть без офіційного попередження.

Також Фокус розповідав, яких фінансових збитків зазнали "Укрпошта", "Нова пошта" та Meest через російські атаки та як тепер працює доставка.