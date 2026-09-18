Одна з поштових компаній України змінила правила під час тривог: що відомо

Через зміну ситуації з обстрілами України змінюється режим роботи відомого українського поштового оператора, повідомили медіа. Відділення закриватимуть на час будь-яких тривог і також тоді, коли власна моніторингова система покаже небезпеку. Що варто знати українцям, щоб відтепер відправити чи отримати посилку на пошті?

Компанія "Нова пошта" закриватиме відділення по Україні в будь-якому випадку, не залежно від рівня загроз — "жовтий" чи "червоний", ідеться у матеріалі "Інтерфакс-Україна". Крім того, у поштового оператор з'явилась власна система фіксації загроз: якщо система зафіксує небезпеку для певного відділення, то воно закриється, навіть якщо не буде офіційного попередження.

Представник компанії розповів, що потрібно знати українцям, які хочуть відправити чи отримати посилку.

Робота відділень припинятиметься під час тривог незалежно від типу загроз: працює "непорушний алгоритм", відповідно до якого процеси зупиняються, а робітники переходять в укриття. Компанія врахує, що тривоги стали частими й тривалішими. Щоб впоратись з регулярними зупинками, створюють особливі сценарії якнайшвидшого відновлення роботи, додають новий персонал, змінюють маршрути, перерозподіляють вантажі між відділеннями. Використають скорочення комендантської години й годинне "вікно", щоб наздогнати графік, пояснили у "Новій пошті".

Крім того, компанія нагадала про зміни у фулфілменті (співпраця з інтернет-магазинами — від обробки замовлення до відправки товару). З'ясувалось, що відмовляються від великих складів: працюватиме децентралізована модель. При цьому не буде публічної інформації, де розташовані менші склади та яка логістика.

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"Ми адаптуємо систему відповідно до безпекової ситуації та потреб компанії чи клієнтів", — ідеться у коментарі.

Тим часом ще один поштовий оператор, "Укрпошта", 17 вересня відповів на питання щодо можливих змін у роботі відділень через запровадження "жовтих" та "червоних" тривог. У компанії наголосили, що не змінили протоколи безпеки: відділення закриваються, а людей просять пройти в укриття.

Обстріли України — що відомо про удари РФ по "Новій пошті"

Зазначимо, Фокус писав про удари РФ по "Новій пошті", які почались з перших днів вторгнення й по сьогодні. Один з трагічних інцидентів стався у передмісті Харкова. Від обстрілу 21 жовтня 2023 року загинуло вісім працівників, яким було від 21 до 31 року. Крім того, згоріло приміщення, посилки та вантажівки.

15 червня ЗС РФ влучили по унікальному терміналу "Нової пошти" у Київській області в Жулянах. Компанія розповіла, що там працювало обладнанням для сортування посилок від компанії Vanderlande — найбільший інноваційний термінал, який забезпечував логістику посилок по всій Україні.

Під російські обстріли потрапляли відділення "Нової пошти" у регіонах. Наприклад, 31 серпня сталось влучання на Вінниччині: отримали поранення троє людей, загиблих не було.

Нагадуємо, у серпня після серії ударів РФ поштовий оператор повідомив про можливість затримання посилок.