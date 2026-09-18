Одна из почтовых компаний Украины изменила правила во время тревог: что известно

В связи с изменением ситуации с обстрелами Украины меняется режим работы известного украинского почтового оператора, сообщили СМИ. Отделения будут закрываться на время любых тревог, а также в тех случаях, когда собственная система мониторинга зафиксирует опасность. Что нужно знать украинцам, чтобы отправить или получить посылку на почте?

Компания "Новая почта" будет закрывать отделения по всей Украине в любом случае, независимо от уровня угрозы — "желтого" или "красного", говорится в материале "Интерфакс-Украина". Кроме того, у почтового оператора появилась собственная система фиксации угроз: если система зафиксирует опасность для определенного отделения, то оно закроется, даже если не будет официального предупреждения.

Представитель компании рассказал, что нужно знать украинцам, желающим отправить или получить посылку.

Работа отделений будет приостанавливаться во время тревог независимо от типа угроз: действует "неизменный алгоритм", согласно которому процессы останавливаются, а работники идут в укрытия. Компания учитывает, что тревоги стали более частыми и продолжительными. Чтобы справиться с регулярными остановками, разрабатывают специальные сценарии скорейшего возобновления работы, нанимают дополнительный персонал, меняют маршруты, перераспределяют грузы между отделениями. Воспользуются сокращением комендантского часа и часовым "окном", чтобы наверстать отставание от графика, пояснили в "Новой почте".

Кроме того, компания напомнила об изменениях в фулфилменте (сотрудничество с интернет-магазинами — от обработки заказа до отправки товара). Выяснилось, что от крупных складов отказываются: будет действовать децентрализованная модель. При этом не будет публичной информации о том, где расположены небольшие склады и как организована логистика.

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"Мы адаптируем систему с учетом ситуации с безопасностью и потребностей компании или клиентов", — говорится в комментарии.

Между тем ещё один почтовый оператор, "Укрпочта", 17 сентября ответил на вопрос о возможных изменениях в работе отделений в связи с введением "жёлтых" и "красных" тревог. В компании подчеркнули, что протоколы безопасности не изменились: отделения закрываются, а людей просят укрыться.

Обстрелы Украины — что известно об ударах РФ по "Новой почте"

Отметим, Фокус писал об ударах РФ по "Новой почте", которые начались с первых дней вторжения и продолжаются по сей день. Один из трагических инцидентов произошел в пригороде Харькова. В результате обстрела 21 октября 2023 года погибли восемь сотрудников в возрасте от 21 до 31 года. Кроме того, сгорели помещение, посылки и грузовики.

15 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар по уникальному терминалу "Новой почты" в Киевской области в Жулянах. Компания сообщила, что там работало оборудование для сортировки посылок от компании Vanderlande — крупнейший инновационный терминал, обеспечивавший логистику посылок по всей Украине.

Под российские обстрелы попадали отделения "Новой почты" в регионах. Например, 31 августа произошло попадание в Винницкой области: трое человек получили ранения, погибших не было.

Напоминаем, что в августе, после серии ударов со стороны РФ, почтовый оператор сообщил о возможных задержках посылок.