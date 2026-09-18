Одна из почтовых компаний Украины изменила правила во время тревог: что известно
В связи с изменением ситуации с обстрелами Украины меняется режим работы известного украинского почтового оператора, сообщили СМИ. Отделения будут закрываться на время любых тревог, а также в тех случаях, когда собственная система мониторинга зафиксирует опасность. Что нужно знать украинцам, чтобы отправить или получить посылку на почте?
Компания "Новая почта" будет закрывать отделения по всей Украине в любом случае, независимо от уровня угрозы — "желтого" или "красного", говорится в материале "Интерфакс-Украина". Кроме того, у почтового оператора появилась собственная система фиксации угроз: если система зафиксирует опасность для определенного отделения, то оно закроется, даже если не будет официального предупреждения.
Представитель компании рассказал, что нужно знать украинцам, желающим отправить или получить посылку.
- Работа отделений будет приостанавливаться во время тревог независимо от типа угроз: действует "неизменный алгоритм", согласно которому процессы останавливаются, а работники идут в укрытия.
- Компания учитывает, что тревоги стали более частыми и продолжительными. Чтобы справиться с регулярными остановками, разрабатывают специальные сценарии скорейшего возобновления работы, нанимают дополнительный персонал, меняют маршруты, перераспределяют грузы между отделениями.
- Воспользуются сокращением комендантского часа и часовым "окном", чтобы наверстать отставание от графика, пояснили в "Новой почте".
Кроме того, компания напомнила об изменениях в фулфилменте (сотрудничество с интернет-магазинами — от обработки заказа до отправки товара). Выяснилось, что от крупных складов отказываются: будет действовать децентрализованная модель. При этом не будет публичной информации о том, где расположены небольшие склады и как организована логистика.
"Мы адаптируем систему с учетом ситуации с безопасностью и потребностей компании или клиентов", — говорится в комментарии.
Между тем ещё один почтовый оператор, "Укрпочта", 17 сентября ответил на вопрос о возможных изменениях в работе отделений в связи с введением "жёлтых" и "красных" тревог. В компании подчеркнули, что протоколы безопасности не изменились: отделения закрываются, а людей просят укрыться.
Обстрелы Украины — что известно об ударах РФ по "Новой почте"
Отметим, Фокус писал об ударах РФ по "Новой почте", которые начались с первых дней вторжения и продолжаются по сей день. Один из трагических инцидентов произошел в пригороде Харькова. В результате обстрела 21 октября 2023 года погибли восемь сотрудников в возрасте от 21 до 31 года. Кроме того, сгорели помещение, посылки и грузовики.
15 июня Вооруженные силы РФ нанесли удар по уникальному терминалу "Новой почты" в Киевской области в Жулянах. Компания сообщила, что там работало оборудование для сортировки посылок от компании Vanderlande — крупнейший инновационный терминал, обеспечивавший логистику посылок по всей Украине.
Под российские обстрелы попадали отделения "Новой почты" в регионах. Например, 31 августа произошло попадание в Винницкой области: трое человек получили ранения, погибших не было.
Напоминаем, что в августе, после серии ударов со стороны РФ, почтовый оператор сообщил о возможных задержках посылок.