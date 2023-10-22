Им было от 21 до 31 года: "Новая почта" сообщила имена погибших в терминале под Харьковом

22 октября в компании объявлен траур по работникам, которые погибли под прицельным ракетным ударом по терминалу в Харьковской области.

Related video

Вчера, 21 октября, от прицельного ракетного удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом погибли шесть работников почтового оператора. Об этом компания сообщила на собственном аккаунте в соцсети Facebook.

Ребятам, которые работали в смертельную смену, было от 21-го до 31 года. Их имена:

Александр Темников, 31 год;

Дмитрий Герасичкин, 30 лет;

Артем Акопов, 21 год;

Александр Бижанов, 22 года;

Владислав Панков, 28 лет;

Алексей Ермола, 23 года.

"Мы обязательно расскажем о каждом. Мы на связи с семьями. Вечная и светлая память нашим коллегам. Искренние соболезнования родным и близким", — написали в компании.

В "Новой почте" объявили 22 октября траур по погибшим. В компании говорят, что у работников не было шанса успеть добежать до укрытия, потому что сирены прозвучали за секунды до удара.

Ракетный удар по "Новой почте" 21 октября — что известно

По данным Офиса генерального прокурора, 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в пгт Коротич Харьковского района. По предварительной информации, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

В результате атаки погибли шесть работников и ранены еще 17 человек по состоянию на вечер 22 октября.

По сообщению председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы. Он отметил, что среди госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легкие.

В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала. Повреждены также семь грузовых автомобилей и два полуприцепа. На объекте произошел пожар на площади около 300 квадратных метров, который ликвидировали в 00:14 22 октября. На месте работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.

В украинском МВД опубликовали кадры ликвидации последствий атаки и то, как выглядел терминал.

Важно

Две ракеты ЗРС С-300: появились кадры атаки РФ по терминалу "Новой Почты" под Харьковом (фото, видео)

Напомним, украинская ПВО уничтожила шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59, которыми в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину.

Также сообщалось, что из-за наступательных усилий российских войск под Авдеевкой потери оккупантов, согласно данным британской разведки, выросли почти на 90%.