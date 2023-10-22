Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Две ракеты ЗРС С-300: появились кадры атаки РФ по терминалу "Новой Почты" под Харьковом (фото, видео)

Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область
Фото: пресс-служба МВД | Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область

Взрыв практически полностью уничтожил терминал и повредил грузовые автомобили. Теракт унес жизни шести сотрудников, 17 ранены; состояние двух оценивается как крайне тяжелое, еще шести — просто тяжелое.

Related video

В сети появилось видео атаки на терминал "Новой почты" в Харьковской области. После разрыва одного или нескольких боеприпасов высоко поднимается огонь. Известно, что ракет ЗРС С-300 было две. Кадры опубликовали Telegram-каналы.

Накануне вечером, 21 октября, российские оккупационные войска атаковали терминал "Новой почты" в поселке Коротыч Харьковской области. По информации предприятия, теракт унес жизни шести сотрудников, 17 других ранены, некоторые — тяжело.

Взрыв практически полностью уничтожил терминал и повредил грузовые автомобили, а также вызвал пожар.

Спасатели до утра следующего дня ликвидировали последствия. По сообщениям руководства предприятия, у погибших и пострадавших работников "НП" не было возможности добежать до укрытия, так как сигнал воздушной тревоги раздался лишь секундами ранее.

По словам председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова, среди пострадавших — люди в возрасте 19-42 лет, состояние двух из них оценивается как крайне тяжелое, а шести — просто тяжелое.

В воскресенье, 22 октября, в два часа пополудни появилась информация Харьковской областной прокуратуры о том, что число пострадавших возросло до 17 человек.

Атака на терминал "Новой почты": Офис Генпрокурора расследует военное преступление

По данным Офиса Генпрокурора, российские войска двумя ракетами типа С-300 провели атаку с территории Белгородской области.

"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины), — говорится в публикации. — <…> По предварительным данным, обстрел был произведен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области России".

Последствия атаки на Новую почту под Харьковом

На записях камер видеонаблюдения, установленных внутри помещения, видны люди.

В Украинском МВД опубликовали кадры ликвидации последствий атаки и то, как выглядел терминал.

Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область Fullscreen
Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область
Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область Fullscreen
Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область
Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область
Последствия атаки на терминал Новой почты, Коротыч Харьковская область

Атака на Новую почту под Харьковом: реакция Зеленского

Владимир Зеленский выразил сочувствие родственникам погибших. И заявил о необходимости увеличить давление на страну-террориста.

"Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой", — написал президент, добавив, что также нужно укреплять единство мира в противостоянии террористам, что и, по его словам, и делается.

Атака на Новую почту под Харьковом: реакция США

Посол США в Украине Бриджит Бринк поддержала украинское руководство в стремлении привлечь к ответственности руководство Кремля. По ее словам, весь мир должен увидеть пренебрежение к человеческой жизни представителей Кремля.

Напомним, что в Воздушных силах рассказали о результатах ночной работы ПВО. ВС РФ атаковали Украину дронами и управляемыми авиационными, и зенитными ракетами. Шесть беспилотников и одну Х-59 удалось сбить.

Также сообщалось, что из-за наступательных усилий российских войск под Авдеевкой потери оккупантов, согласно данным британской разведки, возросли почти на 90%.