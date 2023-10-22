После штурмов Авдеевки потери россиян возросли почти на 90%, — британская разведка

По оценкам британских аналитиков, приток личного состава — главный фактор, позволяющий РФ удерживать захваченные территории и идти в наступление.

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Представители британской военной разведки оценивают потери личного состава российских военнослужащих — погибшими и тяжело ранеными — примерно в 190 тыс. человек. Если учитывать численность тех раненных, которые могли бы, выздоровев, вернуться на поле боя, потери россиян доходят до 290 тыс. человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны Великобритании.

С февраля 2022 года Россия существенно увеличила рекрутинг военнослужащих с помощью финансовых стимулов и путем так называемой "частичной мобилизации", объявленной осенью прошлого года.

Сводка британской разведки

Из-за предпринятого российскими войсками наступления под Авдеевкой их потери выросли на 90%. То есть сейчас оккупационная группировка ВС РФ теряет почти в два раза больше, чем прежде.

Приток личного состава в британской разведке назвали главным фактором, который позволяет РФ удерживать захваченные территории и проводить наступательные операции.

По оценкам британского Минобороны, оккупационные войска понесли потери порядка 150 -190 тысяч — погибшими и тяжело ранеными. Вернуться же на поле боя могут 240 -290 тысяч, но это без учета "вагнеровцев" и российских осужденных, воевавших в Бахмуте.

По оценкам Генштаба ВСУ, численность потерь российских войск по состоянию на 22 октября составила более 293 830 тысяч только убитыми — о раненых не сообщается.

Напомним, что на фоне жалоб россиян на прорыв Зеленский встретился с военными в Харьковской области.

Также сообщалось, что в ГУР Минобороны подтвердили большие потери россиян под Авдеевкой.