Після штурмів Авдіївки втрати росіян зросли майже на 90%, — британська розвідка

За оцінками британських аналітиків, приток особового складу — головний фактор, що дає змогу РФ утримувати захоплені території та йти в наступ.

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Представники британської військової розвідки оцінюють втрати особового складу російських військовослужбовців — загиблими та важко пораненими — приблизно в 190 тис. осіб. Якщо враховувати чисельність тих поранених, які могли б, одужавши, повернутися на поле бою, втрати росіян доходять до 290 тис. осіб. Про це повідомляють у зведенні Міноборони Великої Британії.

Із лютого 2022 року Росія суттєво збільшила рекрутинг військовослужбовців за допомогою фінансових стимулів і шляхом так званої "часткової мобілізації", оголошеної восени минулого року.

Зведення британської розвідки

Через розпочатий російськими військами наступ під Авдіївкою їхні втрати зросли на 90%. Тобто зараз окупаційне угруповання ЗС РФ втрачає майже вдвічі більше, ніж раніше.

Приплив особового складу в британській розвідці назвали головним чинником, який дає змогу РФ утримувати захоплені території та проводити наступальні операції.

За оцінками британського Міноборони, окупаційні війська зазнали втрат близько 150-190 тисяч — загиблими та важко пораненими. Повернутися ж на поле бою можуть 240-290 тисяч, але це без урахування "вагнерівців" і російських засуджених, які воювали в Бахмуті.

За оцінками Генштабу ЗСУ, чисельність втрат російських військ станом на 22 жовтня становила понад 293 830 тільки вбитими — про поранених не повідомляють.

Нагадаємо, що на тлі скарг росіян на прорив Зеленський зустрівся з військовими в Харківській області.

Також повідомлялося, що в ГУР Міноборони підтвердили великі втрати росіян під Авдіївкою.