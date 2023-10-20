На фоне жалоб россиян на прорыв: Зеленский встретился с военными на Херсонщине (видео)

Президент посетил Херсонскую область, на левобережную часть которой, по словам российских пропагандистов, недавно зашли защитники. Также Владимир Зеленский косвенно прокомментировал потери ВС РФ под Авдеевкой.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военными в Херсонской области. Об этом он сообщил 20 октября в соцсетях.

Лидер рассказал, что на совещании присутствовали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ОСУВ "Одесса" Андрей Гнатов, командующий Морской пехоты Юрий Содоль и глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Особый формат, узкий круг. По ситуации в Херсоне и области, в целом на Юге, а также в Донецкой области — прежде всего Авдеевка", — отметил Зеленский.

Президент поблагодарил защитников за "мощную" оборону и ежедневное уничтожение российских оккупантов.

"В эти дни российские потери действительно впечатляют, и именно такие потери оккупанта нужны Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, 19 октября в ГУР подтвердили, что ВС РФ понесли "ощутимые" потери на Авдеевском направлении. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, речь идет о по меньшей мере шести вражеских танках, уничтоженных Силами обороны.

Ранее, 18 октября, российские пропагандисты пожаловались, что украинские войска форсировали Днепр и зашли на левый берег Херсонской области. 19 октября продвижение украинских сил на левобережье Херсонщины косвенно подтвердили в Генеральном штабе ВСУ.