"Не окончательные цифры": в ГУР Минобороны подтвердили большие потери россиян под Авдеевкой

В украинской разведке считают, что потери ВС РФ в Авдеевке не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов.

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Российские оккупанты в районе Авдеевки Донецкой области потеряли по меньшей мере 6 десятков танков. Но эти цифры могут быть больше. Об этом в эфире телемарафона 19 октября сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Это не окончательные цифры и потери, очевидно, могут быть и больше у захватчиков и в технике, и в живой силе. Если говорить об Авдеевском направлении, то потери захватчиков там ощутимы. Они не оправданы с точки зрения поставленных задач и полученных результатов", — сказал Юсов.

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Он отметил, что для российских оккупантов взятие Авдеевки — чисто политическая задача, которую они будут стремиться выполнить, несмотря на огромные потери как личного состава, так и техники.

Напомним, что ВС РФ после нескольких дней "затишья" 19 октября усилили обстрелы Авдеевки Донецкой области. Есть информация, что противник перегруппировывается, и будет вторая волна обострения.

Ранее сообщалось, что враг атакует с севера и юга, пытаясь отрезать Авдеевский выступ. Оккупанты имеют большие шансы окружить город.