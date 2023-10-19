"Ситуация меняется к худшему": ВС РФ готовятся к новым штурмам Авдеевки, — ГВА (видео)

По словам руководителя военной администрации Виталия Барабаша, враг увеличил количество обстрелов. Есть информация, что противник перегруппировывается и будет вторая волна обострения.

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Вооруженные силы Российской Федерации после нескольких дней "затишья" усилили обстрелы Авдеевки Донецкой области. Сейчас в городе остается 1 601 житель. Об этом 18 октября руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, в последние дни было меньше обстрелов и авиаракетных ударов. В Авдеевке было гораздо тише.

"Чего, конечно, не скажешь по передовой. На линии фронта обстрелов меньше не было, тише там не было. Стрелковые бои, обстрелы не прекращались. Круглосуточно. То есть, в принципе, там довольно-таки ситуация была напряженной, особо не менялась", — рассказал глава ГВА.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 20:15 18 октября Фото: deepstatemap.live

Виталий Барабаш отметил, что сейчас ситуация в Авдеевке начинает меняться к худшему. Противник увеличил количество обстрелов. Есть информация, что враг перегруппировывается и будет вторая волна обострения.

"Сегодня на порядок больше обстрелов по городу, чем было вчера, позавчера, и днем ранее. Опять увеличилось количество авиаракетных ударов по городу. И понятно, что мы это слышим, видим, передают местные, которые находятся на временно оккупированных территориях, в районе Авдеевки много знакомых, которые информируют о том, что враг все-таки перегруппировывается и в ближайшее время все-таки будет, скорее всего, вторая волна этого их обострения", — сообщил Барабаш.

Он объясняет это тем, что в Авдеевке армия РФ не смогла достичь своих целей, хотя вела активные боевые действия.

"Потому что все цели, которые они ставили перед собой, как они сначала называли контрнаступление, наступление... за 4 дня таких очень активных действий не достигнуты... Соответственно, задачи поставлены, все равно они будут пытаться их выполнить. И очень много еще и личного состава у них в резервах, и техники, поэтому ждем обострения в ближайшие дни", — отметил Барабаш.

Напомним, 18 октября сообщалось, что ВСУ прорвали оборону ВС РФ в районе Клещеевки. Российские войска продолжают вести наступательные действия на Авдеевском направлении, но интенсивность атак замедлилась.