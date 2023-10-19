"Ситуація змінюється на гірше": ЗС РФ готуються до нових штурмів Авдіївки, — МВА (відео)

За словами керівника військової адміністрації Віталія Барабаша, ворог збільшив кількість обстрілів. Є інформація, що противник перегруповується і буде друга хвиля загострення.

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Збройні сили Російської Федерації після кількох днів "затишшя" посилили обстріли Авдіївки Донецької області. Наразі у місті залишається 1 601 житель. Про це 18 жовтня керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, останніми днями було менше обстрілів та авіаракетних ударів. В Авдіївці було набагато тихіше.

"Чого, звісно, не скажеш по передовій. На лінії фронту обстрілів менше не було, тихіше там не було. Стрілецькі бої, обстріли не припинялися. Цілодобово. Тобто, в принципі, там досить-таки ситуація була напруженою, особливо не змінювалася", — розповів очільник МВА.

Мапа бойових дій в Україні станом на 20:15 18 жовтня Фото: deepstatemap.live

Віталій Барабаш зазначив, що наразі ситуація в Авдіївці починає змінюватись на гірше. Противник збільшив кількість обстрілів. Є інформація, що ворог перегруповується і буде друга хвиля загострення.

"Сьогодні на порядок більше обстрілів по місту, ніж було вчора, позавчора, і днем раніше. Знову збільшилася кількість авіаракетних ударів по місту. І зрозуміло, що ми це чуємо, бачимо, передають місцеві, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, у районі Авдіївки багато знайомих, які інформують про те, що ворог усе-таки перегруповується і найближчим часом усе-таки буде, скоріш за все, друга хвиля цього їхнього загострення", — повдомив Барабаш.

Він пояснює це тим, що в Авдіївці армія РФ не змогла досягти своїх цілей, хоча вела активні бойові дії.

"Тому що всі цілі, які вони ставили перед собою, як вони спочатку називали контрнаступ, наступ… за 4 дні таких дуже активних дій не досягнуті… Відповідно, завдання поставлені, все одно вони намагатимуться їх виконати. І дуже багато ще й особового складу в них у резервах, і техніки, тому чекаємо на загострення найближчими днями", — зазначив Барабаш.

Нагадаємо, 18 жовтня повідомлялося, що ЗСУ прорвали оборону ЗС РФ у районі Кліщіївки. Російські війська продовжують вести наступальні дії на Авдіївському напрямку, але інтенсивність атак сповільнилася.