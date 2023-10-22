У сотрудников не было шанса: в результате удара по "Новой почте" на Харьковщине погибли 6 человек

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование после ракетного удара РФ по "Новой почте". Председатель Харьковской ОГА добавил, что среди пострадавших в возрасте от 19 до 42 лет двое находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 — в тяжелом.

Related video

Российская ракета попала в терминал "Новой почты" в Харьковской области, известно о гибели шести работников предприятия. Еще 16 человек — ранены. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Как отметили в ГСЧС Украины, вечером 21 октября около 22:15 враг нанес ракетный удар по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе области. В результате удара произошло значительное разрушение здания терминала.

"Повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа. Также на объекте произошел пожар на площади около 300 кв.м"

Спасатели добавляют, что в 00:14 пожар был ликвидирован. На месте происшествия работало 9 единиц техники и 47 человек личного состава ГСЧС.

Работники предприятия находились внутри терминала "Новой почты"

По данным Олега Синегубова, пострадавшие в возрасте от 19 до 42 лет получили осколочные ранения и взрывные травмы.

Он отметил, что среди госпитализированных 2 находятся в крайне тяжелом состоянии, 6 — в тяжелом, остальные — в состоянии средней тяжести и легкие.

"Врачи борются за их жизни и оказывают всю необходимую помощь", — добавляет председатель Харьковской ОГА.

"Новая почта" объявила день траура

В пресс-службе "Новой почты" сообщили, что работники не имели времени, чтобы спуститься в укрытие, поскольку воздушная тревога прозвучала за секунду до удара.

Также в "Новой почте" заявили о трауре по погибшим в воскресенье, 22 октября.

По предварительным данным, как отмечают в Офисе Генпрокурора, обстрел был осуществлен двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, украинская ПВО уничтожила шесть БПЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59, которыми в ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину.