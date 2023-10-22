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Дві ракети ЗРС С-300: з'явилися кадри атаки РФ по терміналу "Нової пошти" під Харковом (фото, відео)

Наслідки атаки на термінал "Нової пошти", що в Коротичі Харківської області
Фото: пресслужба МВС | Наслідки атаки на термінал "Нової пошти", що в Коротичі Харківської області

Вибух практично повністю знищив термінал і пошкодив вантажні автомобілі. Теракт забрав життя шістьох співробітників, 17 поранені; стан двох оцінюють як вкрай важкий, ще шістьох — просто важкий.

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У мережі з'явилося відео атаки на термінал "Нової пошти" в Харківській області. Після розриву одного або декількох боєприпасів високо підіймався вогонь: відомо, що ракет ЗРС С-300 було дві. Кадри опублікували Telegram-канали.

Напередодні ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська атакували термінал "Нової пошти" в селищі Коротич Харківської області. За інформацією підприємства, теракт забрав життя шістьох співробітників, 17 інших поранені, деякі — важко.

Вибух практично повністю знищив термінал і пошкодив вантажні автомобілі, а також спричинив пожежу.

Рятувальники до ранку наступного дня ліквідовували наслідки. За повідомленнями керівництва підприємства, у загиблих і постраждалих працівників "НП" не було можливості добігти до укриття, оскільки сигнал повітряної тривоги пролунав лише за секунди до того.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих — люди віком 19-42 роки, стан двох із них оцінюють як вкрай важкий, а шести — просто важкий.

У неділю, 22 жовтня, о другій годині пополудні з'явилася інформація Харківської обласної прокуратури про те, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб.

Атака на термінал "Нової пошти": Офіс Генпрокурора розслідує воєнний злочин

За даними Офісу Генпрокурора, російські війська двома ракетами типу С-300 провели атаку з території Бєлгородської області.

"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), — ідеться в публікації. — <...> За попередніми даними, обстріл було здійснено двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії".

Наслідки атаки на "Нову пошту" під Харковом

На записах камер відеоспостереження, встановлених усередині приміщення, видно людей.

В українському МВС опублікували кадри ліквідації наслідків атаки й те, який вигляд мав термінал.

Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область Fullscreen
Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область
Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область Fullscreen
Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область
Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область
Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область

Атака на Нову пошту під Харковом: реакція Зеленського

Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і заявив про необхідність збільшити тиск на країну-терориста.

"Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій", — написав президент, додавши, що також потрібно зміцнювати єдність світу в протистоянні терористам, що, за його словами, і робиться.

Атака на "Нову пошту" під Харковом: реакція США

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українське керівництво в прагненні притягнути до відповідальності керівництво Кремля. За її словами, весь світ має побачити зневагу до людського життя представників Кремля.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли про результати нічної роботи ППО. ЗС РФ атакували Україну дронами та керованими авіаційними й зенітними ракетами. Шість безпілотників і одну Х-59 вдалося збити.

Також повідомлялося, що через наступальні зусилля російських військ під Авдіївкою втрати окупантів, згідно з даними британської розвідки, зросли майже на 90%.