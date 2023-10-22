Дві ракети ЗРС С-300: з'явилися кадри атаки РФ по терміналу "Нової пошти" під Харковом (фото, відео)

Вибух практично повністю знищив термінал і пошкодив вантажні автомобілі. Теракт забрав життя шістьох співробітників, 17 поранені; стан двох оцінюють як вкрай важкий, ще шістьох — просто важкий.

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У мережі з'явилося відео атаки на термінал "Нової пошти" в Харківській області. Після розриву одного або декількох боєприпасів високо підіймався вогонь: відомо, що ракет ЗРС С-300 було дві. Кадри опублікували Telegram-канали.

Напередодні ввечері, 21 жовтня, російські окупаційні війська атакували термінал "Нової пошти" в селищі Коротич Харківської області. За інформацією підприємства, теракт забрав життя шістьох співробітників, 17 інших поранені, деякі — важко.

Вибух практично повністю знищив термінал і пошкодив вантажні автомобілі, а також спричинив пожежу.

Рятувальники до ранку наступного дня ліквідовували наслідки. За повідомленнями керівництва підприємства, у загиблих і постраждалих працівників "НП" не було можливості добігти до укриття, оскільки сигнал повітряної тривоги пролунав лише за секунди до того.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих — люди віком 19-42 роки, стан двох із них оцінюють як вкрай важкий, а шести — просто важкий.

У неділю, 22 жовтня, о другій годині пополудні з'явилася інформація Харківської обласної прокуратури про те, що кількість постраждалих зросла до 17 осіб.

Атака на термінал "Нової пошти": Офіс Генпрокурора розслідує воєнний злочин

За даними Офісу Генпрокурора, російські війська двома ракетами типу С-300 провели атаку з території Бєлгородської області.

"За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, пов'язаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України), — ідеться в публікації. — <...> За попередніми даними, обстріл було здійснено двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області Росії".

Наслідки атаки на "Нову пошту" під Харковом

На записах камер відеоспостереження, встановлених усередині приміщення, видно людей.

В українському МВС опублікували кадри ліквідації наслідків атаки й те, який вигляд мав термінал.

Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область Наслідки атаки на термінал Нової пошти, Коротич Харківська область

Атака на Нову пошту під Харковом: реакція Зеленського

Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і заявив про необхідність збільшити тиск на країну-терориста.

"Потрібно щодня відповідати на російський терор нашими результатами на передовій", — написав президент, додавши, що також потрібно зміцнювати єдність світу в протистоянні терористам, що, за його словами, і робиться.

Атака на "Нову пошту" під Харковом: реакція США

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк підтримала українське керівництво в прагненні притягнути до відповідальності керівництво Кремля. За її словами, весь світ має побачити зневагу до людського життя представників Кремля.

Нагадаємо, що в Повітряних силах розповіли про результати нічної роботи ППО. ЗС РФ атакували Україну дронами та керованими авіаційними й зенітними ракетами. Шість безпілотників і одну Х-59 вдалося збити.

Також повідомлялося, що через наступальні зусилля російських військ під Авдіївкою втрати окупантів, згідно з даними британської розвідки, зросли майже на 90%.