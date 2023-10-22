Нічний обстріл України: у Повітряних силах розповіли про результати роботи ППО (інфографіка)

За даними Повітряних сил, у ніч на неділю російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, керованими авіаційними та зенітними ракетами. Сили ППО знищили шість дронів та керовану Х-59, яку складно перехопити.

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Українська ППО знищила шість БПЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59, котрими у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну. Про це повідомляють у Повітряних силах.

Як зазначають у повідомленні, зафіксовано вісім пусків ракет С-300 із Бєлгородської області та окупованої території Донеччини, тоді як керовану авіаційну ракету Х-59 запустили з літака Су-34 із повітряного простору окупованої території Запорізької області.

Також, за інформацією Повітряних сил, минулої доби на півдні країни знищено три ударні БПЛА типу "Ланцет".

Окрім того, російська армія запустила два БПЛА невизначеного типу з північного напрямку та три ударні дрони типу Shahed з району мису Чауда у Криму.

Над Україною збили керовану авіаційну ракету та 6 ударних безпілотників

Чому Х-59 так складно перехопити: деталі

Нагадаємо, оглядачі Bulgarian Military раніше писали, що російська авіація 16 жовтня завдала удару по Україні, запустивши п'ять крилатих ракет Х-59. Завдяки майстерності українських операторів засобів ППО вдалося збити дві з них. У зв'язку з цим експерти попередили про серйозну небезпеку цих ракет.

За їх словами, двигун ракети — турбореактивний ТРДД-50Б — варіант того самого двигуна, який використовується в крилатих ракетах великої дальності типу Х-101 і 3М-14 "Калибр".

До специфічних характеристик Х-59МК2 належать:

довжина корпусу 4,2 м;

розмах крила 2,45 м;

злітна маса 770 кг;

маса бойової частини 310 кг у проникаючому або касетному варіанті.

Саме в невеликому розмірі ракети і в потужному двигуні криються проблеми з її перехопленням. А вага боєголовки має велику руйнівну силу.

Нагадаємо, раніше розробник Роман Рубан повідомив, що в Україні створили пристрій, який виявляє ворожі безпілотні літальні апарати. Він отримав назву "Шукач".

У липні стало відомо, що Україна розробила власну систему протиповітряної оборони. Зі слів голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, установка має середню дальність. Крім цього, до системи ППО розробили ракети.