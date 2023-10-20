Українські ППО збили дві Х-59: чому ці ракети гранично небезпечні, — експерти

Одна з модифікацій ракети — Х-59МК2 має дальність польоту 285 км. Вона має потужний двигун і відносно невеликі розміри, що ускладнює її перехоплення.

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Російська авіація 16 жовтня завдала удару по Україні, запустивши п'ять крилатих ракет Х-59. Завдяки майстерності українських операторів засобів ППО вдалося збити дві з них. У зв'язку з цим експерти попередили про серйозну небезпеку цих ракет і розповіли, чому Х-59 так складно перехопити. Про це пишуть оглядачі Bulgarian Military.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росія застосовує ракети Х-59 по об'єктах цивільної інфраструктури України. Серед прикладів — пуски цих ракет літаками Су-57 у середині квітня 2022 року по порту Одеси та Кіровоградській області; у березні 2022 року російські літаки Су-35 атакували ракетами Х-59 нафтові об'єкти в Рівненській області, завдаючи значних руйнувань.

У матеріалі було зазначено, що ракета класу "повітря-земля" призначена для тактичної авіації і сумісна з літаками Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 і Су-57. Це означає, що у росіян немає жодних обмежень у плані використання різних платформ для нанесення ударів.

Конструкція ракети Х-59МК2

Ракета існує в трьох основних варіантах — Х-59, Х-59М і Х-59МК2 з двома підвидами, кожен з яких має різну дальність пуску — 45 км, до 110 км і до 285 км відповідно. Імовірно, пишуть оглядачі, по Україні випускають найбільш далекобійний варіант — Х-59МК2.

Двигун ракети — турбореактивний ТРДД-50Б — варіант того самого двигуна, який використовується в крилатих ракетах великої дальності типу Х-101 і 3М-14 "Калибр".

До специфічних характеристик Х-59МК2 належать:

довжина корпусу 4,2 м;

розмах крила 2,45 м;

злітна маса 770 кг;

маса бойової частини 310 кг у проникаючому або касетному варіанті.

Саме в невеликому розмірі ракети і в потужному двигуні криються проблеми з її перехопленням. А вага боєголовки має велику руйнівну силу.

"Незважаючи на свої розміри (довжина фюзеляжу 4,2 м порівняно з 7,45 м у Х-101), малогабаритна Х-59 становить значну проблему для перехоплення. Досягнення цієї мети — свідчення виняткової майстерності українських бійців ППО", — підкреслили оглядачі.

Раніше повідомлялося, що російські ракети не завжди здатні досягати мети. Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, три авіаційні ракети Х-59 під час чергової атаки російської авіації не долетіли до цілі і впали "десь там".