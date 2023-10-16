Обстріл України 16 жовтня: є прильоти й постраждалі, пошкоджено енергооб'єкти (фото)

За даними місцевих військових адміністрацій, у Миргородському районі постраждали троє осіб, включно з 10-річною дитиною, а в Дніпропетровській області ЗС РФ пошкодили електромережі, через що тисячі жителів Нікополя залишилися без світла.

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Під час обстрілу міст України в ніч на 16 жовтня в Полтавській області постраждали троє людей, а в Дніпропетровській області зафіксували руйнування. Про це повідомили голова Полтавської ОВА Філіп Пронін та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обстріл Полтавщини

За інформацією Проніна, ЗС РФ атакували Полтавську область ракетами й дронами. Зокрема, вибухи було чути в Миргородському районі.

Уламки ракет пошкодили кілька приватних будинків, унаслідок чого троє людей постраждали, серед них 10-річна дитина.

"Усіх доправили в лікарню. Загиблих немає", — уточнив Пронін.

Обстріл Дніпропетровської області

Як повідомив голова ОВА Лисак, унаслідок нічного обстрілу в області є руйнування.

Так, ЗС РФ п'ять разів ударили з артилерії та РСЗВ "Град" по Нікополю. Постраждали два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт і сквер. Крім того, пошкоджено п'ятиповерхівку, три приватні будинки, господарську споруду, авто та зупинку громадського транспорту. Також є влучання по об'єкту критичної інфраструктури.

"Зачепило газопровід і 4 лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі сімей", — інформував Лисак.

Крім того, у Марганецькій громаді пошкоджено два будинки, релігійний об'єкт та електромережі.

Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА Фото: Днепропетровская ОВА

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Обстріл Хмельницької області

Начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що регіон зазнав атаки дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed. Обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Обстріл України 16 жовтня — результати роботи ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що 16 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", п'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59. Також ЗС РФ застосували 12 БПЛА Shahed.

"Авіаційними ракетами атаковано північні та східні регіони України, "шахеди" противник спрямував у різних напрямках, зокрема на захід", — ідеться в повідомленні ЗС ЗСУ.

Захисникам неба вдалося перехопити дві ракети Х-59 і 11 ударних дронів.

Нагадаємо, 16 жовтня повідомлялося про обстріл українських міст. Тоді стало відомо про те, що ЗС РФ випустили по Миргороду ракету і спрямували БПЛА в кілька областей країни.