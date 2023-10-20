Украинские ПВО сбили две Х-59: почему эти ракеты предельно опасны, — эксперты

Одна из модификаций ракеты — Х-59МК2 имеет дальность полета 285 км. Она имеет мощный двигатель и относительно небольшие размеры, что затрудняет ее перехват.

Related video

Российская авиация 16 октября нанесла удар по Украине, запустив пять крылатых ракет Х-59. Благодаря мастерству украинских операторов средств ПВО удалось сбить две из них. В связи с этим эксперты предупредили о серьезной опасности этих ракет и рассказали, почему Х-59 так сложно перехватить. Об этом пишут обозреватели Bulgarian Military.

С момента начала полномасштабного вторжения Россия применяет ракеты Х-59 по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Среди примеров — пуски этих ракет самолетами Су-57 в середине апреля 2022 года по порту Одессы и Кировоградской области; в марте 2022 года российские самолеты Су-35 атаковали ракетами Х-59 нефтяные объекты в Ровенской области, нанося значительные разрушения.

В материале было отмечено, что ракета класса "воздух-земля" предназначена для тактической авиации и совместима с самолетами Су-24М, Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57. Это значит, что у россиян нет никаких ограничений в плане использования различных платформ для нанесения ударов.

Конструкция ракеты Х-59МК2

Ракет существует в трех основных вариантах — Х-59, Х-59М и Х-59МК2 с двумя подвидами, каждый из которых имеет различную дальность пуска — 45 км, до 110 км и до 285 км соответственно. Предположительно, пишут обозреватели, по Украине выпускают самый дальнобойный вариант — Х-59МК2.

Двигатель ракеты — турбореактивный ТРДД-50Б — вариант того же двигателя, который используется в крылатых ракетах большой дальности типа Х-101 и 3М-14 "Калибр".

К специфическим характеристикам Х-59МК2 относятся:

длина корпуса 4,2 м;

размах крыла 2,45 м;

взлетная масса 770 кг;

масса боевой части 310 кг в проникающем или кассетном варианте.

Именно в небольшом размере ракеты и в мощном двигателе кроятся проблемы с ее перехватом. А вес боеголовки имеет большую разрушительную силу.

"Несмотря на свои размеры (длина фюзеляжа 4,2 м по сравнению с 7,45 м у Х-101), малогабаритная Х-59 представляет значительную проблему для перехвата. Достижение этой цели — свидетельство исключительного мастерства украинских бойцов ПВО", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что российские ракеты не всегда способны достигать цели. Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, три авиационных ракет Х-59 во время очередной атаки российской авиации не долетели до цели и упали "где-то там".