Схожі на Hawk: Україна розробила власні системи ППО середньої дальності, — нардеп (відео)

Для нової установки, як зазначили в Верховній Раді, також розробили снаряди. Наразі система протиповітряної оборони успішно проходить випробовування.

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В Україні розробили власну систему протиповітряної оборони (ППО). Про це в ефірі телемарафону заявив заступник голови комітету Верховної Ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

"У нас є системи ППО новітні. Вони зараз середньої дальності дії. Це, звісно, не аналог Patriot, SAMP/T чи IRIS-T. Але це, думаю, більше до Hawk або таких середньої дальності систем", — розповів він.

Нардеп не озвучив назву української розробки. Проте він повідомив, що установки "досить вдало" проходять тестування.

За словами Чернєва, ракети до неназваних систем українського виробництва вже розроблені.

"Це також покриватиме наш ВПК (військово-промисловий комплекс — ред.)", — зазначив парламентар.

Коментар Єгора Чернєва (про українську ППО — з 11:36)

Hawk — американські зенітно-ракетні комплекси, назва яких є абревіатурою Homing All-the-Way-Killer. Ракети Hawk здатні летіти зі швидкістю приблизно 3000 км/год і уражати цілі на висоті до 40 кілометрів.

За даними ЗМІ, найближчим часом Німеччина надасть ЗСУ на передову нові зенітні снаряди. Нову лінію запустила компанія Rheinmetall. Повідомлялося, що німці вже надали 40 зенітних самохідних установок Gepard, які використовуються для захисту міст від обстрілів ЗС РФ. Загалом у Rheinmetall обіцяли відправити Україні 300 тисяч снарядів калібру 35-мм для Gepard, але цьогоріч направили лише 40 тисяч.