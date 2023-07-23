Похожи на Hawk: Украина разработала собственные системы ПВО средней дальности, — нардеп (видео)

Для новой установки, как отметили в Верховной Раде, также разработали снаряды. Сейчас система противовоздушной обороны успешно проходит испытания.

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В Украине разработали собственную систему противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в эфире телемарафона заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"У нас есть системы ПВО новейшие. Они сейчас средней дальности действия. Это, конечно, не аналог Patriot, SAMP/T или IRIS-T. Но это, думаю, больше к Hawk или таким средней дальности системам", — рассказал он.

Нардеп не озвучил название украинской разработки. Однако он сообщил, что установки "достаточно удачно" проходят тестирование.

По словам Чернева, ракеты к неназванным системам украинского производства — уже разработаны.

"Это также будет покрываться нашим ВПК (военно-промышленным комплексом — ред.)", — отметил парламентарий.

Комментарий Егора Чернева (об украинской ПВО — с 11:36)

Hawk — американские зенитно-ракетные комплексы, название которых является аббревиатурой Homing All-the-Way-Killer. Ракеты Hawk способны лететь со скоростью примерно 3000 км/ч и поражать цели на высоте до 40 километров.

По данным СМИ, в ближайшее время Германия предоставит ВСУ на передовую новые зенитные снаряды. Новую линию запустила компания Rheinmetall. Сообщалось, что немцы уже поставили 40 зенитных самоходных установок Gepard, которые используются для защиты городов от обстрелов ВС РФ. Всего в Rheinmetall обещали отправить Украине 300 тысяч снарядов калибра 35-мм для Gepard, но в этом году направили только 40 тысяч.