"Стареющий ветеран": почему ЗРК HAWK будет эффективным решением против Shahed-136

Проблема со сбитием иранских дронов-камикадзе не только в том, что их много, но и в том, что для их сбития применяют гораздо более дорогие ракеты. Один дрон стоит $20 тысяч, а ракета может стоить и 1 млн долларов.

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Западные страны начали выделять Украине стареющие зенитно-ракетные комплексы HAWK для борьбы против иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщает Forbes.

Американские комплексы будут использоваться для сбития шквала дронов-камикадзе, которые нацелены на Украину. Испания уже пообещала 4 пусковые установки. Также Штаты готовиться передать HAWK из своих запасов.

"Стареющий ветеран", который должен выйти на пенсию, теперь может помочь Украине. Это может быть именно тем решением, которое нужно сейчас в ВСУ. HAWK — это аббревиатура Homing All-the-Way-Killer. Комплекс использовался в США до прихода более мощного и дорогого ЗРК Patriot в 1994 году.

Сейчас модернизированные HAWK остается на вооружении более десяти стран. Ракета комплекса способна лететь со скоростью свыше 2,5 Маха (около 3000 км/ч). Она способна поражать цели на малой и большой высоте до 40 км. Он не имеет сложных систем наведения и способности преодолевать помехи, которые создают современные ракеты.

Однако целью для комплекса будут иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые не создают никаких помех и не способны уклоняться. Основная проблема с дронами-камикадзе в том, что для их сбития используют дорогие ракеты, которых в украинской армии не безграничное количество.

Старые ракеты HAWK может быть тем, что нужно. Для сравнения одна ракета NASAMS стоит около 1,2 млн долларов, а стоимость БПЛА составляет около 20 тысяч долларов. К комплексам HAWK есть свыше 27 000 ракет. Не все пригодны к эксплуатации, и не все модернизированы. Однако автор подчеркивает, что этого все равно может оказаться достаточно на фоне заказанных 2400 дронов Shahed.

Напомним, Испания анонсировала передачу Украине четырех систем ПВО HAWK. Также ВСУ получат артиллерию, бронетехнику и устройства для глушения БПЛА.

Также по данным СМИ, США могут передать Украине системы HAWK, которые будут сниматься с хранения.