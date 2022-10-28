"Ветеран, що старіє": чому ЗРК HAWK буде ефективним рішенням проти Shahed-136

Проблема зі збиттям іранських дронів-камікадзе не тільки в тому, що їх багато, а й у тому, що для їхнього збиття застосовують набагато дорожчі ракети. Один дрон коштує $20 тисяч, а ракета може коштувати і 1 млн. доларів.

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Західні країни почали виділяти Україні старіючі зенітно-ракетні комплекси HAWK для боротьби проти іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Про це повідомляє Forbes.

Американські комплекси будуть використовуватися для збитня шквалу дронів-камікадзе, націлених на Україну. Іспанія вже пообіцяла 4 пускові установки. Також Штати готуються передати HAWK зі своїх запасів.

"Старіючий ветеран", який має вийти на пенсію, тепер може допомогти Україні. Це може бути саме тим рішенням, яке потрібне зараз у ЗСУ. HAWK — це абревіатура Homing All-the-Way-Killer. Комплекс використовувався в США до приходу потужнішого і найдорожчого ЗРК Patriot в 1994 році.

Наразі модернізовані HAWK залишаються на озброєнні більше десяти країн. Ракета комплексу здатна летіти зі швидкістю понад 2,5 Маха (близько 3000 км/год). Вона здатна вражати цілі на малій та великій висоті до 40 км. Він не має складних систем наведення та здатності долати перешкоди, які створюють сучасні ракети.

Однак метою для комплексу будуть іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які не створюють жодних перешкод та не здатні ухилятися. Основна проблема з дронами-камікадзе у тому, що для їхнього збиття використовують дорогі ракети, яких в українській армії не безмежна кількість.

Старі ракети HAWK можуть бути тим, що потрібно. Для порівняння одна ракета NASAMS коштує близько 1,2 млн. доларів, а вартість БПЛА становить близько 20 тисяч доларів. До комплексів HAWK є понад 27 000 ракет. Не всі придатні до експлуатації і не всі модернізовані. Однак автор наголошує, що цього все одно може виявитися достатньо на тлі замовлених 2400 дронів Shahed.

Нагадаємо, Іспанія анонсувала передачу Україні чотирьох систем ППО HAWK. Також ЗСУ отримають артилерію, бронетехніку та пристрої для глушіння БПЛА.

Також за даними ЗМІ, США можуть передати Україні системи HAWK, які будуть зніматися зі зберігання.