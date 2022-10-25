США можуть передати Україні системи ППО HAWK, — ЗМІ

Зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, ймовірно, будуть зняті зі складів для передачі Україні, проте спочатку Київ отримає ракети до цих систем.

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США можуть передати Україні зенітно-ракетний комплекс MIM-23 HAWK зі своїх складів для посилення протиповітряної оборони. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на двох американських чиновників.

Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що Сполучені Штати, швидше за все, спочатку відправлять в Україну ракети-перехоплювачі для системи HAWK в Україну, оскільки невідомо, чи достатньо американських пускових установок перебуває в хорошому стані, адже ЗРК зберігалися на складах десятиліттями. Питання про передачу HAWK розглянуть пізніше цього тижня.

За даними одного з американських чиновників, пакет військової допомоги, до якого увійдуть HAWK, буде приблизно вдвічі меншим за останні пакети на суму близько 700 млн доларів.

Агентство зазначило, що система HAWK є попередником системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва компанії Raytheon Technologies, використання якої поки що не розглядається Україною, повідомили виданню офіційні особи США.

За даними порталу "Мілітарний", зенітно-ракетний комплекс середньої дальності був прийнятий на озброєння в США в 1960 році і з того часу пройшов кілька програм модернізації. Систему розробляли для знищення літаків, пізніше її доопрацювали для перехоплення ракет. Перші варіанти системи вражали повітряні цілі з відривом 25 км і на висоті 14 км. Після модернізації дальність перехоплення цілей зросла до 40 км на висоті 18 км.

Основною вогневою одиницею комплексу є зенітна батарея, яка зазвичай складається з двох вогневих взводів, що мають по три пускові установки кожен. На кожній мобільній пусковій установці розміщується по 3 зенітні ракети MIM-23. Пускові установки можуть бути як самохідними, так і причіпними.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Іспанія передасть Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони HAWK.

Також ми писали, що, за словами канцлера ФРН Олафа Шольца, Німеччина надасть Україні ще три новітні зенітно-ракетні комплекси IRIS-T на додаток до установки, яка вже використовується для протиповітряної оборони.