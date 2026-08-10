"Новая почта" предупредила о задержке посылок: детали

Компания "Новая почта", объекты которой неоднократно становились объектами атак российской армии, предупредила своих клентов о том, что возможны дополнительные задержки в доставке.

Как пояснили в компании, причиной этого стали разрушения центральных сортировочных центров и перенастройка логистических процессов.

"Новая почта" принесла извинения за возможные неудобства и поблагодарила за понимание.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты повредили и разрушили более 400 отделений и терминалов "Новой почты", а счет погибших сотрудников идет на десятки.

Так, в ночь на 15 июня ВС РФ ударили по первому в Украине инновационному терминалу "Новой почты" в Жулянах. В результате атаки существенное повреждение получил сам терминал, а также пострадали примерно 10 тысяч посылок.

Відео дня

С начала войны компания перешла на новые сортировочные системы, более легкие и роботизированные. Поврежденный сортировочный центр был оснащен самым современным сортировочным оборудованием:

О том, что Киевский иновационный терминал (КИТ) был оборудован самой современной сортировочной техникой от компании Vanderlande, писал и операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук.

В начале июня вражеский БПЛА в Днепре повредил терминал "Новой почты". Во время атаки сотрудники находились в укрытии и не пострадали.

25 июля россияне нанесли удар по терминалу "Новой почты" в Сумах. Погибли три водителя компании.

2 августа враг ударил по терминалу "Новой почты" в Коротичах Харьковской области. В результате двух попаданий терминал разрушен, а атака унесла жизнь сотрудника компании