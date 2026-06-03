Россияне обстреляли Днепр: поврежден логистический терминал "Новой почты" (видео)

Враг 50 раз атаковал четыре района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией, ракетами и авиабомбой. В одной части Днепровского района загорелись склады торговой сети. В другой — пострадали восемь человек.

В ОГА сообщили, что все раненые госпитализированы. Двое мужчин и женщина — в тяжелом состоянии. Также пострадала 38-летняя женщина в Днепре.

На Никопольщине под ударом были райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Мировская громады. Повреждены дома. Пострадали четыре человека. 89-летний мужчина госпитализирован. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Двое 47-летних женщин и 32-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Николаевской и Покровской громадам. Изуродованная машина. Ранения получил 40-летний мужчина. Он в больнице в состоянии средней тяжести.

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На Криворожье россияне целились по Зеленодольской и Грушевской громадам. Повреждена инфраструктура.

В результате удара вражеского БПЛА в Днепре был поврежден инновационный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что работники во время попадания находились в укрытии и не пострадали.

"Сейчас идет оценка масштаба разрушений и проверка состояния грузов после удара. На месте работают полиция и ГСЧС. Компания компенсирует клиентам потери отправлений. В ближайшее время с получателями свяжутся для уточнения деталей возмещения", — рассказали подробности в "Новой почте".

В ГСЧС сообщили, что 3 июня россияне дважды атаковали Днепр. В результате попадания возник масштабный пожар на складах одной из торговых сетей. Во время ликвидации последствий обстрела враг нанес повторный удар по логистической компании, расположенной рядом.

Сейчас на месте работают более 100 спасателей и 40 единиц техники ГСЧС.

Напомним, городской голова Борис Филатов после атаки в ночь на 2 июня сообщил, что российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, чтобы нанести наибольший вред гражданским.

Отметим, в ночь на 2 июня ВС РФ запустили по Украине 642 средства поражения, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ. Под удар попали города Киев, Днепр, Харьков и другие.