"Нова пошта" попередила про затримку посилок: подробиці

Компанія "Нова пошта", об’єкти якої неодноразово ставали мішенями атак російської армії, попередила своїх клієнтів про те, що можливі додаткові затримки з доставкою.

Як пояснили в компанії, причиною цього стали руйнування центральних сортувальних центрів та переналагодження логістичних процесів.

"Нова пошта" вибачилася за можливі незручності та подякувала за розуміння.

З початку повномасштабного вторгнення російські окупанти пошкодили та зруйнували понад 400 відділень і терміналів "Нової пошти", а кількість загиблих співробітників сягає десятків.

Так, у ніч на 15 червня ЗС РФ завдали удару по першому в Україні інноваційному терміналу "Нової пошти" у Жулянах. У результаті атаки значних пошкоджень зазнав сам термінал, а також постраждало приблизно 10 тисяч посилок.

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З початку війни компанія перейшла на нові сортувальні системи, які є легшими та роботизованими. Пошкоджений сортувальний центр було оснащено найсучаснішим сортувальним обладнанням:

Про те, що Київський інноваційний термінал (КІТ) було оснащено найсучаснішим сортувальним обладнанням від компанії Vanderlande, писав також операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

На початку червня ворожий БПЛА у Дніпрі пошкодив термінал "Нової пошти". Під час атаки співробітники перебували в укритті й не постраждали.

25 липня росіяни завдали удару по терміналу "Нової пошти" в Сумах. Загинули троє водіїв компанії.

2 серпня ворог завдав удару по терміналу "Нової пошти" у Коротичах Харківської області. У результаті двох влучень термінал зруйновано, а внаслідок атаки загинув співробітник компанії