Удар Росії по терміналу "Нової пошти" в Києві: тисячі посилок не доїдуть, чи буде компенсація

У ніч на 15 червня ЗС РФ завдали удару по першому в Україні інноваційному терміналу "Нової пошти" у Жулянах.

В результаті атаки значних пошкоджень зазнав сам термінал, а також постраждало приблизно 10 тисяч посилок. Про це "24 каналу" розповів співзасновник "Нової пошти" Володимир Попершнюк.

Зараз на місці ракетного удару працює техніка, триває розчищення завалів. Фахівці мають намір оцінити ступінь пошкоджень.

"Постраждало близько 10 тисяч посилок, які перебували в контейнерах і готувалися до вивезення. Але сьогодні ми зв’яжемося з клієнтами, проведемо інвентаризацію та відшкодуємо збитки. Загалом логістика працює, але термінал буде тимчасово закритий. Для повного відновлення знадобиться кілька місяців", — пояснив Попершнюк.

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Він додав, що співробітники компанії працюють над резервними схемами для швидкого відновлення.

Що стосується доставки посилок, то ті, що вже були в дорозі, доставляються до відділень практично без відхилень від графіка. Клієнтам рекомендують відстежувати їх у мобільному додатку.

Попершнюк також повідомив, що з початку війни компанія перейшла на нові сортувальні системи, які є легшими та роботизованими. Пошкоджений сортувальний центр був оснащений найсучаснішим сортувальним обладнанням:

"Це термінал-лабораторія, де ми впроваджували нові технології та пробували працювати в нових умовах. А те, що ми тут випробовували, згодом поширювали по всій країні".

Про те, що Київський інноваційний термінал (КІТ) було обладнано найсучаснішою сортувальною технікою від компанії Vanderlande, писав і операційний директор "Нової пошти" Євген Тафійчук.

Нагадаємо, в ніч на 3 червня внаслідок обстрілу Дніпра ударним дроном було пошкоджено інноваційний термінал "Нової пошти". У компанії повідомили, що під час обстрілу працівники перебували в укритті й не постраждали.

9 квітня окупанти знищили відділення "Нової пошти" в Новомиколаївці, Запорізької області. Згоріли посилки на сотні тисяч гривень.