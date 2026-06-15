Удар РФ по терминалу "Новой почты" в Киеве: тысячи посылок не доедут, будет ли компенсация

В ночь на 15 июня ВС РФ ударили по первому в Украине инновационному терминалу "Новой почты" в Жулянах.

В результате атаки существенное повреждение получил сам терминал, а также пострадали примерно 10 тысяч посылок. Об этом "24 каналу" рассказал сооснователь "Новой почты" Владимир Попершнюк.

Сейчас на месте ракетного удара работает техника, проводится ликвидация завалов. Специалисты намерены оценить степень повреждений.

"Пострадали около 10 тысяч посылок, которые были в контейнерах и готовились к вывозу. Но будем сегодня связываться с клиентами, производить инвентаризацию и возмещать убытки. В целом логистика вся работает, но терминал будет временно закрыт. Для полного восстановления понадобится несколько месяцев", — объяснил Попершнюк.

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Он добавил, что сотрудники компании работают над резервными схемами для быстрого восстановления.

Что касается доставки посылок, то те, которые уже были в пути, едут на отделения практически без сбоя графика. Клиентам рекомендуют отслеживать их в мобильном приложении.

Попершнюк также сообщил, что с начала войны компания перешла на новые сортировочные системы, более легкие и роботизированные. Поврежденный сортировочный центр был оснащен самым современным сортировочным оборудованием:

"Это терминал-лаборатория, где мы внедряли новые технологии и пробовали работать в новых условиях. И то, что мы здесь тестировали, потом распространяли по всей стране".

О том, что Киевский иновационный терминал (КИТ) был оборудован самой современной сортировочной техникой от компании Vanderlande, писал и операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук.

Напомним, в ночь на 3 июня в результате обстрела Днепра ударным дроном был поврежден инновационный терминал "Новой почты". В компании сообщили, что работники во время попадания находились в укрытии и не пострадали.

9 апреля оккупанты уничтожили отделение "Новой почты" в Новониколаевке, Запорожской области. Сгорели посылки на сотни тысяч гривен.