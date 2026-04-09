РФ ударила дроном по "Новой почте" в Запорожской области: сгорели отправления на сотни тысяч грн

Российские войска ночью атаковали Запорожскую область, ударив по отделению "Новой почты". Враг использовал ударный дрон "Герань-2".

В результате атаки было уничтожено отделение "Новой почты" в Новониколаевке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В результате обстрела не пострадали сотрудники компании. В то же время более 150 отправлений клиентов компании сгорели. Сейчас "Новая почта" общается с клиентами, чьи посылки были в отделении. Предварительная сумма возмещения достигает 300 тыс. грн.

Также планируют установить мобильное отделение, чтобы в дальнейшем предоставлять услуги быстрой доставки.

Атака на Запорожскую область

Ночью российские оккупанты также атаковали Балабино. В результате удара управляемыми авиабомбами один человек погиб, еще семь — получили ранения, в том числе восьмилетний ребенок. Одна женщина в тяжелом состоянии, состояние еще одной пострадавшей медики оценивают, как средней тяжести.

Об этом сообщил председатель ОГА Иван Федоров. Еще три человека на обследовании — их состояние предварительно оценивается как средней тяжести.

Напомним, что 7 апреля российские войска совершили обстрел центра Прилук на Черниговщине, который привел к пожару в здании местного горсовета. Местные жители сообщили о серии взрывов в городе, которые вызвали панику и разрушения.

