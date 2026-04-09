РФ вдарила дроном по "Новій пошті" у Запорізькій області: згоріли відправлення на сотні тисяч грн

Російські війська вночі атакували Запорізьку область, вдаривши по відділенню "Нової пошти". Ворог використав ударний дрон "Герань-2".

Внаслідок атаки було знищено відділення "Нової пошти" у Новомиколаївці. Про це повідомила пресслужба компанії.

Внаслідок обстрілу не постраждали співробітники компанії. Водночас понад 150 відправлень клієнтів компанії згоріли. Наразі "Нова пошта" спілкується з клієнтами, чиї посилки були у відділенні. Попередня сума відшкодування сягає 300 тис. грн.

Також планують встановити мобільне відділення, щоб надалі надавати послуги швидкої доставки.

Атака на Запорізьку область

Вночі російські окупанти також атакували Балабине. Внаслідок удару керованими авіабомбами одна людина загинула, ще сім — дістали поранення, у тому числі восьмирічна дитина. Одна жінка у важкому стані, стан ще однієї постраждалої медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров. Ще троє людей на обстеженні — їхній стан попередньо оцінюється як середньої важкості.

Нагадаємо, що 7 квітня російські війська здійснили обстріл центру Прилук на Чернігівщині, який призвів до пожежі в будівлі місцевої міськради. Місцеві мешканці повідомили про серію вибухів у місті, які спричинили паніку та руйнування.

Нагадуємо, Фокус писав про перебіг денної атаки ЗС РФ 3 квітня. Згідно з даними моніторингових каналів та Сил оборони, над Україною зафіксували близько шести груп дронів, а загальна кількість БпЛА — близько 400, і більшість з них зосередились на півдні Київської області. Крім того, близько 9-10 відбулись пуски ракет, які залетіли зі сходу.

Нагадуємо, військові аналітики пояснили, чому ЗС РФ змінили тактику повітряних ударів і проводять бомбардування не лише вночі, а й вдень.