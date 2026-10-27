"Новая почта" создала частную ПВО и сбивает российские дроны: совладелец раскрыл подробности

"Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет на счету сбитые российские ударные беспилотники типа Shahed.

Об этом сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов на 12-м Киевском международном экономическом форуме в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Климова, компания не будет разглашать количество сбитых беспилотников. Он отметил, что "Новая почта" — одна из немногих компаний, реализовавших проект частной ПВО.

Совладелец Nova подчеркнул важность развития таких инициатив. По его словам, бизнес может брать на себя функции, которые до полномасштабного вторжения считались исключительной ответственностью государства.

Еще одним направлением, в котором компании могут самостоятельно обеспечивать защиту своих объектов, Климов назвал тушение пожаров. Он рассказал, что сотрудники "Новой почты" самостоятельно ликвидируют значительную часть возгораний, вызванных российскими атаками, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По словам Климова, крупные предприятия ищут в Европе пожарные машины, чтобы создавать собственные пожарные службы. Он считает, что бизнес имеет право самостоятельно тушить пожары на своей территории.

Основным направлением деятельности "Новой почты" по-прежнему является экспресс-доставка документов, посылок и крупногабаритных грузов.

В первом полугодии 2026 года консолидированная чистая прибыль компании выросла на 24,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 2,195 млрд грн. Выручка за этот период увеличилась на 31,8% — до 39,127 млрд грн.

По состоянию на 13 июля 2026 года сеть "Новой почты" насчитывала 54,7 тыс. точек обслуживания по всей Украине, в том числе 16,8 тыс. отделений и 37,9 тыс. почтоматов.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" будет приостанавливать работу отделений независимо от уровня воздушной угрозы — "желтого" или "красного". Компания также внедрила собственную систему выявления опасности. Если она зафиксирует риск для конкретного отделения, его закроют даже без официального предупреждения.

Кроме того, Фокус рассказывал, какие финансовые убытки понесли "Укрпочта", "Новая почта" и Meest из-за российских атак и как сейчас работает доставка.