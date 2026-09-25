Почта под ударами: сколько потеряли украинские операторы и как они меняют свою работу

Почта больше не будет работать так, как раньше. Армия РФ нанесла украинским операторам ущерб на миллиарды. Погибли и были ранены сотрудники, разрушены и повреждены сотни объектов инфраструктуры. Несмотря на систематические атаки на сортировочные хабы и передвижные отделения, операторы продолжают работать. Фокус проанализировал масштабы известных потерь логистического сектора, а также узнал об изменениях в работе главных почтовых служб страны.

Почтовая инфраструктура подвергается нападениям по всей Украине. Повреждены и уничтожены отделения, сортировочные центры, депо и транспорт, а операторы меняют порядок работы во время атак, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и клиентов. Что происходит с посылками после ударов, как работает логистика и какие финансовые потери понесли "Укрпочта", "Новая почта" и Meest, читайте в материале Фокуса.

Что произошло с "Новой почтой" в ночь на 24 сентября

В результате вражеской атаки в ночь на 24 сентября в Киеве было разрушено очередное отделение "Новой почты" № 6, а также повреждено сортировочное депо компании.

В "Новой почте" сообщили, что никто из сотрудников не пострадал. Часть груза на объекте была уничтожена, а уцелевшие посылки перемещают на другой объект.

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"Номер и адрес отделения будут сообщены получателям дополнительно", — отметили в компании.

Клиентам рекомендуется проверять текущий статус отправлений в мобильном приложении или на официальном сайте "Новой почты". Компания также сообщила, что возместит клиентам заявленную стоимость отправлений, которые были уничтожены в результате атаки.

Что касается общих потерь за время полномасштабной войны, "Новая Почта" не приводит актуальных данных.

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"В настоящее время мы не комментируем темы, связанные с вражескими обстрелами, в частности последствия атак, убытки и отдельные аспекты нашей операционной деятельности в условиях войны. Всю публичную информацию по этому поводу мы оперативно публикуем в официальном Telegram-канале и социальных сетях "Новой почты"", — ответили Фокусу в пресс-службе оператора.

Ранее, 6 июля, экономист Тимофей Милованов сообщил, что Россия повредила или разрушила более 400 отделений и терминалов "Новой почты", а общие расходы на восстановление имущества превысили 1 млрд грн. За утраченные или поврежденные отправления компания с 2022 года выплатила клиентам более 147 млн грн компенсаций. Также, по его данным, погибли 26 сотрудников "Новой почты".

Нападение на автомобили "Укрпочты"

Какие убытки понесла "Укрпочта"

На фоне новых атак "Укрпочта" предоставила Фокусу обновленные данные о потерях с начала полномасштабного вторжения.

С начала полномасштабного вторжения компания потеряла 39 сотрудников, вступивших на защиту страны, а также 13 гражданских членов команды, погибших в результате российских обстрелов.

Совокупные убытки "Укрпочты" ориентировочно оцениваются в более чем 70 млн долларов (около 3,1 млрд грн).

Национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" , Пресс-служба

Среди основных потерь — более 1 500 отделений, часть из которых остается на временно оккупированных территориях. Около 650 объектов повреждены, более 40 — полностью уничтожены. Отдельная крупная категория потерь — транспортный парк: с начала полномасштабной войны компания потеряла более 430 автомобилей в результате боевых действий или оккупации.

Отдельной крупной категорией потерь является транспортный парк. С начала полномасштабной войны компания потеряла более 430 автомобилей в результате боевых действий или оккупации.

Российские удары по инфраструктуре "Укрпочты" продолжаются и в 2026 году. По данным компании, противник уничтожил сортировочный центр в Харькове и депо в Павлограде.

Повреждениям подверглись сортировочный центр в Сумах, депо в Никополе и объекты компании в других городах.

"На днях в Сумской области враг вновь атаковал передвижное отделение компании, в результате чего пострадали сотрудники", — сообщили в "Укрпочте".

В компании отмечают, что сумма убытков не является окончательной, поскольку российские обстрелы продолжаются. Размер убытков регулярно уточняется по результатам оценки.

В Meest Почта поврежден дата-центр

Последствия российской атаки ощутила и Meest ПОШТА. Согласно сообщению компании от 23 сентября, в результате недавней ракетной атаки был поражен дата-центр Meest ПОШТА и повреждена техническая инфраструктура.

В связи с этим горячая линия поддержки временно не работала, телефонная связь была недоступна, а обращения принимались через онлайн-чаты и социальные сети компании.

По состоянию на 25 сентября горячая линия Meest ПОШТА возобновила работу.

"Друзья, наша горячая линия снова работает. Телефонные обращения в службу поддержки принимаются в обычном режиме. Благодарим за терпение и понимание, пока специалисты восстанавливали связь после повреждения технической инфраструктуры в результате российской ракетной атаки", — сообщила пресс-служба компании.

Последствия ударов РФ по "Новой Почте" Фото: ГСЧС

Почему удары по почте влияют на работу гражданской инфраструктуры

Почтовые операторы обеспечивают доставку лекарств, гуманитарной помощи, пенсий, социальных выплат, посылок и писем, в частности в прифронтовые и деоккупированные населенные пункты.

Как ранее пояснял представитель "Новой почты" в комментарии IWPR , попытки уничтожить логистику — это попытки нарушить жизнеобеспечение страны и ее экономическую стабильность.

"Это преднамеренный террористический акт", — заявил он.

Представитель "Укрпочты", в свою очередь, отметил: "Эти атаки — попытка нарушить привычный ход повседневной жизни и подорвать устойчивость общин".

Каждую атаку на гражданскую инфраструктуру украинские правоохранительные органы регистрируют как военное преступление. Досудебные расследования продолжаются.

Как почтовые операторы адаптируются к атакам

Постоянные атаки вынуждают почтовые компании менять организацию работы и ужесточать меры безопасности.

"Новая почта" децентрализует хранение посылок, распределяет нагрузку между сетью отделений, усиливает физическую охрану объектов и вводит более строгие правила приостановки работы в случае угроз.

"Укрпочта" продолжает работать в соответствии с установленным графиком, уделяя особое внимание безопасности сотрудников и посетителей.

Meest Почта после повреждения дата-центра перестраивает техническую инфраструктуру, обеспечивая работу логистической сети и перенося общение с клиентами в онлайн-каналы.

Можно ли получить компенсацию за уничтоженную инфраструктуру

Юрист Иван Лищина, который в 2016–2021 годах занимал должность заместителя министра юстиции Украины и уполномоченного представителя Украины в Европейском суде по правам человека, в марте 2026 года объяснял IWPR возможные механизмы возмещения убытков почтовых операторов.

Среди возможных путей он называл обращение в ЕСПЧ и международный коммерческий арбитраж.

Ранее Россия признавала юрисдикцию ЕСПЧ после присоединения к Европейской конвенции о правах человека, но впоследствии вышла из конвенции. В связи с этим механизм ЕСПЧ в отношении новых дел имеет существенные ограничения.

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Другой возможный механизм — международный коммерческий арбитраж. Его применение обусловлено соглашением 2008 года о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Кроме того, международное сообщество разрабатывает новые механизмы компенсации, в частности через Реестр ущерба, нанесенного Украине.

Для клиентов почтовых операторов ситуация иная. Компании самостоятельно возмещают стоимость уничтоженных или поврежденных отправлений в соответствии со своими правилами. В частности, "Новая почта" сообщала о выплате клиентам более 147 млн грн за уничтоженные или поврежденные отправления с 2022 года.

Напомним, ранее Фокус сообщал об ударах РФ по дата-центрам в Киеве и анализировал, какие провайдеры подверглись атакам противника и зачем это нужно Кремлю.