В Запорожской области россияне убили почтальона, награжденную знаком отличия "За содействие обороне"

Российские военные убили бывшую работницу "Укрпошти" Наталью Анатольевну Рогозную. Женщина ранее возглавляла Ореховское отделение "Укрпошти".

18 февраля из-за ситуации с безопасностью компания была вынуждена закрыть это отделение. Женщине предложили переезд, чтобы она продолжила свою работу в "Укрпошті" в другом регионе. Но Наталья приняла решение остаться в родном городе, рассказали в компании.

"Наталья была настоящим символом несокрушимости Орехова. Почти год она работала без света, впоследствии — в подвальных помещениях под постоянной угрозой обстрелов, но несмотря на это отказывалась оставлять своих клиентов. Несмотря на опасность, она ежедневно преодолевала путь к работе, чтобы люди вовремя получали пенсии и письма", — отметили в заметке.

Відео дня

За свой самоотверженный вклад в 2024 году Наталью Рогозную наградили знаком отличия Министерства обороны Украины "За содействие обороне".

По информации "Укрпошти", трагедия случилась 8 марта. Россияне атаковали Наталью дроном, пока она находилась в собственном дворе. Чрезвычайники достали женщину из-под завалов разрушенного дома. За ее жизнь медики боролись 4 дня, однако 12 марта сердце Натальи Рогозной остановилось.

