На Запоріжжі росіяни вбили поштарку, нагороджену відзнакою "За сприяння обороні"

Російські військові вбили колишню працівницю «Укрпошти» Наталію Анатоліївну Рогозну. Жінка раніше очолювала Оріхівське відділення «Укрпошти».

18 лютого через безпекову ситуацію компанія була вимушена закрити це відділення. Жінці запропонували переїзд, аби вона продовжила свою роботу в "Укрпошті" в іншому регіоні. Та пані Наталія прийняла рішення залишитися в рідному місті, розповіли в компанії.

"Наталія була справжнім символом незламності Оріхова. Майже рік вона працювала без світла, згодом — у підвальних приміщеннях під постійною загрозою обстрілів, але попри це відмовлялася залишати своїх клієнтів. Не зважаючи на небезпеку, вона щодня долала шлях до роботи, аби люди вчасно отримували пенсії та листи", — зазначили в дописі.

За свій самовідданий внесок у 2024 році Наталію Рогозну нагородили відзнакою Міністерства оборони України "За сприяння обороні".

У 2024 році Наталію Рогозну нагородили відзнакою Міноборони "За сприяння обороні" Фото: Укрпошта

За інформацією "Укрпошти", трагедія трапилася 8 березня. Росіяни атакували Наталію дроном, поки вона перебувала у власному дворі. Надзвичайники дістали жінку з-під завалів зруйнованого будинку. За її життя медики боролися 4 дні, однак 12 березня серце Наталії Рогозни зупинилося.

