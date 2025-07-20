Сіті заради порятунку життя: як в Оріхові захищаються від fpv-дронів ЗС РФ (фото)

Місто Оріхів у Запорізькій області постійно потерпає від обстрілів, зокрема й від fpv-дронів, якими ворог атакує як військових, так і мирних громадян.

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Щоб захиститися від них, на найнебезпечніших ділянках доріг з'явилися десятки кілометрів антидронових сіток. Як це виглядає, показав на своїй сторінці Facebook пікер Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За його словами, ця "мертва смуга" сьогодні має ширину до 10 км, а такі антидронні тунелі допомагають захиститися від ворожих "подарунків" з неба.

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

Фото: Влад Волошин/Facebook

За словами волонтера і менеджера організації Operation Change Бернарда Крістенсена, запити на рибальські сітки як антидронні збільшуються на всьому фронті.

З Данії українським воїнам передали близько 500 тонн вживаних рибальських сіток для захисту.

Український оператор дронів розповів журналістам на умовах анонімності, що сітки, розтягнуті над окопами та входами до бліндажів, часто допомагають зменшити вплив атак, сповільнюючи падіння вибухових пристроїв, таким чином вибуховий механізм може пошкодитися.

Однак не завжди сітки здатні захистити. У Покровську на Донеччині поліцейські з "Білих янголів" і члени громадської організації "Капеланський патруль" займалися евакуацією поранених, коли дорогою побачили двох людей, які постраждали від влучання по них російського БПЛА.

Як з'ясувалося, громадяни їхали на велосипеді, коли по них ударив ворог. Одному відірвало ногу. Постраждалих завантажили в машину, але й вона потрапила під удар ворожого дрона.

У підсумку поранених вивезли на іншому авто, але чоловіка з важким пораненням врятувати не встигли.

Раніше Фокус писав, що в Шебекіно встановили сітки на будинках для захисту від дронів.