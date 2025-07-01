Сітки не врятували: дрон "Молнія" вдарив по "Білих янголах", які везли поранених (відео)

Підрозділ "Білі янголи" Національної поліції України вивозив поранених з Покровська та потрапив під удар російського дрона "Молнія", який влучив у машину. Автівка везла поліцейського та двох місцевих жителів. Одному з постраждалих відірвало ногу через вибух російського безпілотника, який "полював" на цивільних велосипедистів.

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У Покровську порятунком людей займались поліцейські з "Білих янголів" та члени громадської організації "Капеланський патруль". Машина капеланів везла поранених, але зустріла двох людей, які постраждали від влучання російського БПЛА. Як з'ясувалось, громадяни їхали на велосипеді, коли по них вдарив ворог. Одному відірвало ногу, ідеться у дописі НПУ на сторінці Facebook. Постраждалих завантажили в машину, але і вона потрапила під удар. Врешті поранених вивезли на іншому авто, але чоловіка з важким пораненням врятувати не встигли, розповіли поліцейські.

Як з'ясувалось, евакуаційне авто мчало дорогою під Покровськом, вивозячи пораненого поліцейського. Посеред дороги їх раптово спинили місцеві жителі та розповіли про двох поранених велосипедистів. Людей вирішили врятувати, тому завантажили у машину. За мить відбулось чергове влучання "Молніі" і машина спинилась, оскільки пробило два колеса. Рятувальники викликали підмогу, яка вивезла поранених, але 42-річного цивільного врятувати не вдалось.

"Наш колега був поранений, а на руках – людина на межі життя та смерті. Ми викликали підмогу та відправили з нею цивільних поранених, сподіваючись на диво. Але його не сталось, Росія забрала ще одне життя", — навела пресслужба Нацполіції слова начальника підрозділу "Білий янгол" Геннадія Юдіна.

Поліцейський, якого везли до лікарів, звати Костянтин Туницький, ідеться у дописі. Він отримав осколкове поранення ноги і йому надали допомогу медики.

Тим часом на відео НПУ бачимо, яка ситуація склалась на дорогах Покровська. Серед іншого, у кадр потрапила сітка, яка має захистити від удару дронів ЗС РФ. Один з поліцейських розповів, що на цій дорозі втрачено вже три автомобілі через влучання російських "Молній".

"Вивозили поранених цивільних мешканців Покровська, дуже тяжких. Зараз передали його нашому другому екіпажу. Машина не на ходу, що чекаємо наших. Слідкуємо за небом, тому що дрони тут постійно. Це був у нас третій прильот, і нас вразило", — чути на відео "Білих янголів".

Зазначимо, Фокус писав про дії підрозділу "Білих янголів", які рятують людей на територіях поруч з місцями боїв. Один з таких випадків стався у селі Новоолександрівка Очеретинської громади у Донецькій області. Поліцейським вдалось вивезти 16 людей, яких рятували з-під масованого обстрілу ЗС РФ.

Нагадуємо, у березня 2024 року "Білі янголи" вивезли групу дітей, які перебували за 300 м від лінії фронту.