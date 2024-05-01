20 авіабомб за годину: "Білі Янголи" евакуювали цивільних під масованими ударами РФ (відео)

Російські КАБи вибухали поблизу поліцейського екіпажу, а також на вулиці, де "Білі Янголи" щойно вмовляли громадян виїхати із села.

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Під масованим російським ударом ворога "Білі Янголи" евакуювали мешканців з населеного пункту Новоолександрівка Очеретинської громади. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Донецької області.

У цей день поліцейським вдалося врятувати з передової 16 людей. Від Новоолександрівки до лінії фронту — менше кілометра. Російські КАБи вибухнули неподалік екіпажу, а також на вулиці, де "білі янголи" щойно вмовляли громадян виїхати із села.

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Росія навмисне розпочала бомбову атаку, як тільки група "Білий Янгол" заїхала на територію Новоолександрівки. За годину по селу, а також сусідніх населених пунктах "прилетіло" майже два десятки КАБів, палав весь горизонт. На цій ділянці фронту така ситуація вже спостерігається понад тиждень. За цей час тільки в Новоолександрівці загинули мінімум двоє людей, тож охочих виїхати побільшало.

Евакуація відбувалася в кілька "заїздів". Екіпаж уникав дорогою вибухів, не раз доводилося лягати на землю. Проте всіх пасажирів правоохоронних структур доставили до безпечного місця в цілості. Найстаршому врятованому — 86 років, він поранений, наймолодшій дівчині — 24 роки. Рятуючись, люди забрали із собою найцінніше — 48 курчат.

Фото: Нацполіція України

У Новоолександрівці із 700 мешканців залишилось приблизно два десятки, як пояснили місцеві. Група "Білий Янгол" й надалі забирає людей з небезпечних локацій скільки це буде можливо.

Нагадаємо, 25 квітня "Білі Янголи" показали евакуацію останніх мешканців. Поліція щодня вивозила з Красногорівки по 10–20 людей. Евакуація відбувалась під наглядом російського дрона та у супроводі ударів артилерії.